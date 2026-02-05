بالفيديو: هاتف محمول ينهي آمال لاعب تنس

شهدت بطولة "أوبن أوكسيتاني" الفرنسية للتنس تصرفا غير مألوف من النجم الفرنسي أوغو هامبرت، الذي أوقف نسق المباراة في لحظة بالغة الحساسية من أجل "تفقد هاتفه المحمول".

لم يأت تصرف اللاعب صاحب الـ27 عاما في وقت مستقطع أو بين المجموعات، بل وقع في قلب شوط كسر التعادل (Tie-break) بالمجموعة الثالثة والفاصلة.

وبينما كانت النتيجة تشير لتقدم هامبرت بنتيجة 4-3 على مواطنه أدريان مانارينو، وهو على بعد خطوات من حسم اللقاء، توقف المصنف 38 عالميا فجأة عن الإرسال، وتوجه إلى مقعده حيث قام بفتح حقيبته وإخراج هاتفه الشخصي ملقيا نظرة سريعة على الشاشة، قبل أن يعيده مكانه ويلوح بيده معتذرا للجميع.

هذا التوقف المفاجئ أثر سلبيا عليه، حيث خسر النقاط الأربع التالية متتالية، وانتهت المباراة بفوز مانارينو بنتيجة 7-6، 3-6، 7-6.

أفعال هامبرت الغريبة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل بعض المشجعين عن سلوكه، بينما اعتبر آخرون أنه ربما كان يحاول فقط إيقاف الهاتف لتجنب أي تشتيت في نقطة حاسمة.

وذكر البعض أن هاتفه رنّ أو أنه نسي وضعه على وضعية الصامت خلال شوط كسر التعادل.