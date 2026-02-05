شاهد.. بنزيمة يسجل "هاتريك" في ظهوره الأول مع الهلال السعودي

دشن الفرنسي كريم بنزيمة حقبته مع فريق الهلال بأول ثلاثية (هاتريك) سجلها في المباراة أمام الأخدود بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وبعد انتقاله المثير للجدل من الاتحاد، دخل بنزيمة المواجهة الأخدود بقوة وسجل هدف التقدم في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول بعد أن استلم كرة داخل منطقة الجزاء ووضعها بالكعب داخل الشباك.

وضاعف الفرنسي النتيجة في الدقيقة 60 وبعد أربع دقائق أضاف الهدف الثالث له ولفريقه قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 70.

ووقع بنزيمة عقدا لمدة عام ونصف العام مع "الزعيم" الذي يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي.

وشارك بنزيمة إجمالا في 64 مباراة في دوري روشن السعودي، وسجل 38 هدفا، منها 8 أهداف خلال 14 مباراة خاضها هذا الموسم.