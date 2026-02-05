رياضة|بطولات عربية|الشرق الأوسط

شاهد.. بنزيمة يسجل "هاتريك" في ظهوره الأول مع الهلال السعودي

NAJRAN, SAUDI ARABIA - FEBRUARY 5: Karim Benzema of Al Hilal celebrates after scoring the opening goal during the Saudi pro league match between Al Okhdood and Al Hilal at Prince Hathloul Bin Abdulaziz Sport City Stadium on February 5, 2026 in Najran, Saudi Arabia.(Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
بنزيمة مهاجم الهلال يحتفل بهدفه الأول في مرمى الأخدود (غيتي)
Published On 5/2/2026
|
آخر تحديث: 22:21 (توقيت مكة)

دشن الفرنسي كريم بنزيمة حقبته مع فريق الهلال بأول ثلاثية (هاتريك) سجلها في المباراة أمام الأخدود بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وبعد انتقاله المثير للجدل من الاتحاد، دخل بنزيمة المواجهة الأخدود بقوة وسجل هدف التقدم في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول بعد أن استلم كرة داخل منطقة الجزاء ووضعها بالكعب داخل الشباك.

وضاعف الفرنسي النتيجة في الدقيقة 60 وبعد أربع دقائق أضاف الهدف الثالث له ولفريقه قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 70.

ووقع بنزيمة عقدا لمدة عام ونصف العام مع "الزعيم" الذي يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي.

وشارك بنزيمة إجمالا في 64 مباراة في دوري روشن السعودي، وسجل 38 هدفا، منها 8 أهداف خلال 14 مباراة خاضها هذا الموسم.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

