شاهد.. بنزيمة يسجل "هاتريك" في ظهوره الأول مع الهلال السعودي

دشن الفرنسي كريم بنزيمة حقبته مع فريق الهلال بأول ثلاثية (هاتريك) سجلها في مباراة الفوز الساحق 6-0 على الأخدود ضمن الجولة 21 للدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وبعد انتقاله المثير للجدل من الاتحاد، دخل بنزيمة المواجهة الأخدود بقوة وسجل هدف التقدم في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول بعد أن استلم كرة داخل منطقة الجزاء ووضعها بالكعب داخل الشباك.

وضاعف بنزيمة النتيجة في الدقيقة 60 وبعد أربع دقائق أضاف الهدف الثالث له ولفريقه قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 70.

ووقع بنزيمة البالغ 38 عاما عقدا لمدة عام ونصف العام مع "الزعيم" الذي يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة.

وشارك المهاجم الفرنسي إجمالا في 64 مباراة في دوري روشن السعودي، وسجل 38 هدفا، منها 8 أهداف خلال 14 مباراة خاضها هذا الموسم.