شاهد.. "هاتريك" عفيف يقود السد إلى صدارة الدوري القطري

اعتلى السد صدارة ترتيب بطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4-0 على ضيفه الشحانية، الخميس، ضمن منافسات المرحلة الـ15 للمسابقة.

وافتتح النجم أكرم عفيف التسجيل للسد في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وعزز البرازيلي كلودينيو من تقدم السد، عقب إحرازه الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 73، ليعود أكرم عفيف لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع للفريق الأبيض وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 83، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد السد، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين و3 هزائم، إلى 32 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الغرافة، الذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد الشحانية عند11 نقطة في المركز الثاني عشر (الأخير)، علما بأن هذه هي خسارته العاشرة في المسابقة هذا الموسم، مقابل 3 انتصارات وتعادلين.