يكتنف الغموض مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق النصر السعودي، رغم عودته للتدريبات.

وفي الأيام الماضية أثار رونالدو جدلا واسعا بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام الرياض في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

جماهير فريق أرجنتيني تطلق حملة للمطالبة بضم رونالدو

ودفعت هذه الوضعية جماهير فريق ريفر بليت الأرجنتيني لإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتعاقد فريقهم مع رونالدو.

وأطلق مشجعو الفريق الأرجنتيني العريق وسم "رونالدو إلى ريفر" (#CR7aRiver)، وسرعان ما أصبح في طليعة الوسوم الأكثر تفاعلا بوصوله إلى المركز الثاني على مستوى الأرجنتين.

وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن هذه الفكرة من جماهير ريفر بليت تأتي في وقت يعاني فيه مهاجمو الفريق من قلة التهديف إلى جانب إصابة اللاعب سباستيان دريوسي.

ورغم أن هذه الحملة تقتصر على مجرد رغبة جماهيرية رقمية في إتمام الصفقة، ظهرت الكثير من الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي لرونالدو مرتديا قميص ريفر بليت بالرقم 7، بالإضافة إلى أخرى لقميصه وهو معلق في غرف الملابس بملعب مونومنتال.

وعلقت الصحيفة على هذه التطورات بالقول "من الواضح أن تصور رونالدو يلعب في الدوري الأرجنتيني أمر غير واقعي، لكن ارتداءه قميص ريفر بليت ليس مستبعدا بالكامل".

ليست المرة الأولى

وأشارت "أوليه" إلى محاولة مارسيلو غالاردو مدرب ريفر بليت إقناع رونالدو في ربيع العام الماضي، بالمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما أكده اللاعب لاحقا وكذلك المدرب.

وعن ذلك قال غالاردو "في منتصف مارس/آذار (2025) وبطريقة غير رسمية عبر صديق مشترك، قلت له (رونالدو) لدينا بطولة كأس العالم للأندية، بالنسبة للاعب مثلك ألا ترغب في المشاركة؟".

وأضاف "لم يشعر بالتقدير فقط بل فكر بالأمر فعلا، لكنه قال لاحقا إنه يحتاج للتحضير للموسم المقبل (2025-2026)، لو قَبِل كان الأمر سيحدث".

وسبق لغالاردو أن أشرف على رونالدو في مباراة احتفالية، جمعت فريقا يضم نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، على هامش فعاليات موسم الرياض في يناير/كانون الثاني 2023.