ريال مدريد أم برشلونة: الأرقام تكشف المستفيد الأكبر من ركلات الجزاء

كشف تقرير إسباني عن الفريق الأكثر حصولا على ركلات جزاء حاسمة في الدوري الإسباني خلال العقد الأخير، بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ضربات الجزاء الحاسمة حسب هذا التقييم، هي تلك التي يحتسبها الحكام بعد الدقيقة الـ85 من المباريات وتكون سببا في فوز الفريق وبالتالي حصد النقاط الثلاث.

الفريق الأكثر استفادة من ركلات الجزاء الحاسمة في الليغا

وطبقا للصحيفة، فإن برشلونة – بطل الدوري في الموسم الماضي – حصل على 11 ضربة جزاء حاسمة في الليغا في السنوات الـ10 الأخيرة، كان آخرها في الجولة 32 من الموسم الماضي، في مباراة الفريق الكتالوني ضد سيلتا فيغو ومنها سجل رافينيا هدف الفوز (4-3) في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وعلى النقيض من ذلك تماما، فإن ركلة الجزاء الحاسمة التي احتسبها الحكم إيسيدرو دياز لصالح ريال مدريد في المباراة الماضية ضد رايو فاليكانو، هي الأولى للفريق الملكي منذ 10 سنوات.

وانتزع ريال مدريد فوزا بشق الأنفس بنتيجة 2-1 من جاره وضيفه رايو فاليكانو في الدقيقة الـ100 بهدف سجله نجمه كيليان مبابي من علامة الجزاء.

ووصفت "ماركا" الفوز بهذه الطريقة بأنه نادر الحدوث، على عكس ما يشاع من أن ريال مدريد هو الفريق الأكثر استفادة من ضربات الجزاء، مبينة أن الريال لم يفز بركلة جزاء حاسمة في الليغا منذ مباراته ضد قرطبة التي جرت ضمن الجولة الـ20 من موسم 2014-2015.

ففي يوم 24 يناير/كانون الثاني 2015 احتسب الحكم أليخاندرو فيرنانديز فيرنانديز ركلة جزاء للفريق الملكي بعد لمسة يد على الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا لاعب قرطبة في ذلك الوقت.

وجاءت ركلة الجزاء الحاسمة في الدقيقة 89 والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، وسجل منها الويلزي غاريث بيل هدف الفوز.

وأشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد لم يفز طوال تاريخه في الدقائق الأخيرة بمباريات الدوري الإسباني عبر ضربات الجزاء سوى في 10 مناسبات فقط منذ بدء توثيق البيانات والمعلومات، بمعدل فوز واحد كل 10 سنوات، وهو نفس معدل فالنسيا وأتلتيك بلباو.