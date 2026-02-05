رياضة|رياضات أخرى|إيطاليا

تخريب حمامات قرية أولمبياد ميلانو ووحدة مكافحة الإرهاب تحقق

MILAN, ITALY - FEBRUARY 03: Entrance to Olympic Village on day minus three of the Milano Cortina 2026 Olympic Games on February 03, 2026 in Cortina, Italy. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)
قرية الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو (غيتي)
Published On 5/2/2026
آخر تحديث: 14:28 (توقيت مكة)

ذكر تقرير إعلامي اليوم الخميس أن حمامات قرية الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو تعرضت للتخريب وأن وحدة مكافحة الإرهاب تدخلت للتحقيق.

وذكرت الصحيفة الإيطالية كوريري ديلا سيرا (Corriere della Sera) اليوم الخميس، نقلا عن الشرطة، أنه وفقا للمحققين، تضررت مرشات الاستحمام فيما مجموعه 70 غرفة عبر ثلاثة مبان مختلفة في سكن الرياضيين بين منتصف ديسمبر/كانون الأول ومنتصف يناير/كانون الثاني.

كما شاركت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب المدعي العام في ميلانو في التحقيق.

وتأمل الشرطة أن تقدم لقطات كاميرات المراقبة إجابات حول الحادث.

وتفتتح دورة الألعاب الشتوية، التي تستمر لمدة أسبوعين، غدا الجمعة، ويستضيفها بشكل مشترك منتجع كورتينا دامبيزو في جبال الألب وعدة مواقع أصغر.

المصدر: رويترز

