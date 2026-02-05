تخريب حمامات قرية أولمبياد ميلانو ووحدة مكافحة الإرهاب تحقق

ذكر تقرير إعلامي اليوم الخميس أن حمامات قرية الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو تعرضت للتخريب وأن وحدة مكافحة الإرهاب تدخلت للتحقيق.

وذكرت الصحيفة الإيطالية كوريري ديلا سيرا (Corriere della Sera) اليوم الخميس، نقلا عن الشرطة، أنه وفقا للمحققين، تضررت مرشات الاستحمام فيما مجموعه 70 غرفة عبر ثلاثة مبان مختلفة في سكن الرياضيين بين منتصف ديسمبر/كانون الأول ومنتصف يناير/كانون الثاني.

كما شاركت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب المدعي العام في ميلانو في التحقيق.

وتأمل الشرطة أن تقدم لقطات كاميرات المراقبة إجابات حول الحادث.

وتفتتح دورة الألعاب الشتوية، التي تستمر لمدة أسبوعين، غدا الجمعة، ويستضيفها بشكل مشترك منتجع كورتينا دامبيزو في جبال الألب وعدة مواقع أصغر.