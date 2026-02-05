برشلونة يستضيف مايوركا وريال مدريد يزور فالنسيا في مواجهات مثيرة بالدوري الإسباني

تعود الإثارة مجددًا إلى منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بإقامة مباريات الجولة الـ23 بداية من غد الجمعة، حيث يستمر الصراع بين برشلونة وريال مدريد على صدارة جدول الترتيب.

ويتواجد برشلونة على قمة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد.

برشلونة يستضيف مايوركا

ويستضيف برشلونة فريق ريال مايوركا على ملعب كامب نو، بعد غد السبت، فيما يحل ريال مدريد ضيفًا على فالنسيا يوم الأحد المقبل.

ويدخل برشلونة هذه المباراة في أفضل حالاته حيث حقق الفوز في آخر مباراتين له في الدوري، بالإضافة إلى أنه حقق الفوز في آخر خمس مباريات بكافة المسابقات.

ويسعى برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، لتوسيع سلسلة انتصاراته وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية هذا الموسم بعد أن استعاد لقب الدوري الموسم الماضي. وتحت قيادة هانسي فليك، المدير الفني، قدم برشلونة عروضًا هجومية مذهلة إلى جانب التنظيم الدفاعي المحكم.

وواصل برشلونة عروضه القوية في كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه 2-1 على ألباسيتي خارج أرضه، يوم الثلاثاء الماضي، ليكون الانتصار السادس عشر له من أصل 17 مباراة خاضها في جميع البطولات مؤخرًا.

ويستمر غياب بيدري وجافي وأندرياس كريستينسن عن برشلونة بسبب الإصابات، فيما قد يعود رونالد أراوخو ليشارك كأساسي لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني بعد فترة راحة للاهتمام بصحته النفسية.

ويواصل ماركوس راشفورد، المعار من مانشستر يونايتد، التألق ويأمل في الاحتفاظ بمكانه الأساسي، بينما قد يحصل جواو كانسيلو على فرصة للعب كأساسي بعد انتقاله من مانشستر سيتي.

في المقابل، يعيش مايوركا، الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، فترة صعود بعد الفوز الكبير 4-1 على إشبيلية في آخر مباراة له بالدوري، لكنه يواجه تحديًا صعبًا في مواجهة برشلونة، إذ لم يحقق الفريق أي انتصار في كامب نو منذ مايو/أيار 2008. كما أن الفريق خسر آخر ثلاث مواجهات مباشرة ضد برشلونة بمجموع أهداف 1-10.

ويغيب ماراش كومبولا بسبب الإصابة، بينما سيتولى فيدات موريكي مسؤولية الهجمات بعد تسجيله هدفه الخامس عشر هذا الموسم، في حين سيستمر ديفيد لوبيز في الدفاع.

ريال مدريد يزور فالنسيا

وفي مباراة أخرى منتظرة، يلتقي ريال مدريد بفالنسيا على ملعب الميستايا.

وستكون هذه المباراة صعبة على فالنسيا، الذي يعاني في صراع الهبوط، حيث يتواجد في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

وبعد أن أنهى فالنسيا يناير/كانون الثاني بفوزين متتاليين، عاد الفريق سريعًا لمواجهة الخسائر بعد خسارته أمام ريال بيتيس 2-1 ثم سقوطه بذات النتيجة في كأس الملك أمام أتلتيك بلباو.

وسيكون الفريق مطالبًا بإظهار ردة فعل قوية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الريال لاستعادة توازنه والعودة لطريق الانتصارات. ويفتقد فالنسيا خدمات جيلين أغيريزابالا وتييري كورييرا بسبب إصابات في أوتار الركبة.

وفي خط الهجوم، سيقود هوجو ديرو الفريق، بينما سيبدأ الحارس ستولي ديميترييفسكي في حراسة المرمى، وسيستمر عمر صادق في التشكيلة الأساسية بعد تسجيله هدفا في كأس الملك. في المقابل، ورغم الخسارة 2-4 أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، عاد ريال مدريد سريعًا لطريق انتصارات وفاز في الدوري على رايو فايكانو 2-1، ما يعكس قوة الفريق واستقراره تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا.

وفاز الريال في أربع من آخر خمس مباريات في جميع البطولات، ويعول على الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل 22 هدفًا في 21 مباراة، وكذلك على الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن.

ولن يشارك جود بيلينغهام في المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، فيما قد يعود ترينت ألكسندر أرنولد للمشاركة لأول مرة مع الفريق، وإن كان لم يتأكد بعد من مشاركته.

مواجهات مثيرة بالدوري الإسباني

وتفتتح مباريات هذه الجولة، غدًا الجمعة، بمواجهة تجمع بين سلتا فيغو وأوساسونا. وتستكمل المباريات يوم السبت، حيث يلعب رايو فايكانو مع ريال أوفيدو، وإشبيلية مع جيرونا، وريال سوسيداد مع إلتشي، بالإضافة لمباراة برشلونة مع مايوركا.

وفي مباريات الأحد، يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع خيتافي، وأتلتيك بلباو مع ليفانتي، وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، بالإضافة لمواجهة فالنسيا وريال مدريد. وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الاثنين، عندما يلتقي فياريال مع إسبانيول.