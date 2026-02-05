موعد ونظام قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية نتائج قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك، لما تحمله من مواجهات محتملة مثيرة للغاية.

وبلغت أندية برشلونة حامل اللقب، ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو نصف نهائي كأس الملك، في انتظار تحديد صاحب البطاقة الرابعة والأخيرة وهو المتأهل من مباراة الليلة بين ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.

نتائج مباريات الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا:

ألباسيتي 1-2 برشلونة.

ديبورتيفو ألافيس 2-3 ريال سوسيداد.

فالنسيا 1-2 أتلتيك بلباو.

ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد (تقام الليلة)

ومن المقرر أن تُقام القرعة غدا الجمعة عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، 15:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة في صالة لويس أراغونيس بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الواقع في منطقة لاس روزاس بالعاصمة مدريد.

وعلى عكس الأدوار السابقة، سيقام الدور نصف النهائي من مباراتين ذهاب وإياب ستحددهما القرعة، علما بأن قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار باتت غير معتمدة منذ عدة مواسم.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن القرعة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، إذ ستُسحب دون مراعاة لفئة النادي أو الدرجة التي ينتمي إليها وذلك للمرة الأولى في النسخة الحالية.

وستُحدد القرعة أيضا الفرق التي ستلعب مباريات الذهاب على أرضها أولا، قبل الانتقال إلى ملعب المنافس في الإياب كفريق زائر.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الذهاب أحد أيام الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس القادمين 10 أو 11 أو 12 فبراير/شباط الجاري، على أن تُلعب مباريات الإياب أحد أيام 3 أو 4 أو 5 مارس/آذار القادم.

مفاجآت كأس الملك

وشهدت نسخة 2025-2026 من كأس ملك إسبانيا مفاجآت عديدة، أبرزها على الإطلاق فريق ألباسيتي المنافس في الدرجة الثانية، الذي نجح في إقصاء فريقين من الليغا.

وأزاح ألباسيتي نظيره سيلتا فيغو في دور الـ32 بالفوز عليه بركلات الترجيح ثم فجّر مفاجأة مدوية بإقصاء ريال مدريد وصيف بطل الموسم الماضي بعد انتصاره عليه 3-2 في ثمن النهائي، قبل أن تتوقف مغامرته عند حدود دور الـ8 بخسارة من برشلونة 2-1.

وكان برشلونة قد تُوج بنسخة العام الماضي بعد فوزه المثير على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي جرت على ملعب لا كارتوخا، المكان الذي سيستضيف نهائي النسخة الحالية أيضا في موعد لم يُحدد بعد، لكنه سيكون على الأرجح بعد منتصف أبريل/نيسان 2026.

