الهلال أكبر المستفيدين.. حصاد الانتقالات الشتوية في أندية الدوري السعودي

يبرز نادي الهلال كأكبر المستفيدين من فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2025-2026 لدوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، التي أغلقت أبوابها رسميا قبل ثلاثة أيام، إذ خطف "الزعيم" الأضواء بتعاقده مع القناص الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة النجم السابق لاتحاد جدة.

الهلال يتصدر

وتصدر الهلال قائمة التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية بضمه سبعة لاعبين هم الإسباني بابلو ماري وسلطان مندش ومراد هوساوي وريان الدوسري، والفرنسي قادر ميتير والفرنسي سايمون بوابري.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بالأرقام.. خسائر رونالدو في اليوم والساعة حال رحيله عن النصر

بالأرقام.. خسائر رونالدو في اليوم والساعة حال رحيله عن النصر list 2 of 2 رونالدو يعود إلى تدريبات النصر السعودي end of list

في المقابل، شهدت تشكيلة الهلال غربلة واسعة برحيل أسماء ثقيلة أبرزها علي البليهي وعبد الله الحمدان وعبد الله رديف، بالإضافة إلى مغادرة البرتغالي جواو كانسيلو ومحمد القحطاني وعبد الإله المالكي والبرازيلي كايو سيزار.

النصر

أما القطب الآخر في العاصمة، نادي النصر، فقد اختار الهدوء والتركيز بضم الثنائي العراقي حيدر عبد الكريم وعبد الله الحمدان، مقابل رحيل البرازيلي ويسلي وهارون كمارا.

الاتحاد

وفي المقابل، أعاد نادي الاتحاد ترتيب أوراقه الهجومية برحيل الفرنسي بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي ومعاذ فقيهي وفواز الصقور، ليعوضهم بالهداف المغربي يوسف النصيري والفرنسي جورج إيلينيكنا، مع استعادة طلال حاجي وفرحة الشمراني.

الشباب

أما نادي الشباب، فقد تحول إلى خلية نحل بضم سبعة أسماء بارزة عبر بوابة الإعارة والتعاقد، شملت علي البليهي، وفواز الصقور، وهارون كمارا، وعلي الأسمري، والأردني علي العزايزة، ومحمد الثاني وباسل السيالي، في حين ودع الثنائي نواف الصعدي ونواف الغليميش.

التعاون

ولم يغب التعاون عن المشهد، حيث سجل نشاطا قياسيا بضم سبعة لاعبين جدد هم محمد القحطاني، والبرازيلي غابرييل تيكسيرا، وفهد الرشيدي، وكشيم القحطاني، والبلغاري مارين بيتكوف، وقاسم لاجامي، وسيف رجب، مقابل رحيل الرباعي سلطان مندش والفرنسي رومان فيفر ومحمد العقل ووليد الأحمد.

الخلود

وعلى ذات النهج، عزز نادي الخلود صفوفه بسبع صفقات شملت الغيني منصور كمارا، وعبد الله آل عجيان، والإنجليزي آدم بيرين، والليتواني إدغاراس أوتكوس، وراشد عناد، والإسباني إيكر كورتاخارينا، وراكان بن جمعان، مع مغادرة النيجيري ويليام تروست إيكونغ.

الخليج

وفي المنطقة الشرقية، تحرك نادي الخليج بقوة لضم خماسي جديد هم حسين العيسى، وبدر منشي، وفيصل البكر، وثامر الخيبري، وعلي السالم، مودعا مراد هوساوي وريان الدوسري وعلي الشعفي وحسين السلطان.

النجمة

بينما شهد نادي النجمة حراكا لافتا بضم ستة لاعبين يتقدمهم المصري نبيل عماد، وخالد السبيعي، والأرجنتيني غونزالو رودريغيز، وماجد دوران، ومحمد العقل، والبرازيلي فيليب كاردوسو، مقابل رحيل مجموعة ضمت عمار النجار وفيصل المطيري والكندي روميل كيوتو وعبد الواحد النخلي والمغربي جواد الياميق والهندوراسي ديبي فلوريس.

الأخدود

أما نادي الأخدود، فقد أنعش صفوفه بالرباعي النرويجي توكماك نجوين، ومعاذ فقيهي، والإسباني إيفان نيو، وخالد اللزام، مع رحيل الكرواتي بلاز كرام وعلي السالم والبرازيلي بيتروس.

الرياض

وبدوره دعم نادي الرياض قائمته بضم عبد الإله الخيبري، وريان البلوشي، والروماني إنيس سالي، وفيصل الصبحي، مقابل رحيل طلال حاجي وفرحة الشمراني وسعود زيدان.

الأهلي

واكتفى الأهلي بضم البرازيلي ريكاردو ماتياس ورحيل أربعة لاعبين بينهم فهد الرشيدي وعبد الله العمار، وتعاقد الفيحاء مع معاذ الحبيب وعبد الله رديف، وانضم لنادي ضمك البلجيكي جوناثان أوكيتا ونواف الصعدي ومحمد الصلخدي، بينما استقطب الحزم النيجيري يوسف أومارو وعبد الله العمار.

القادسية

وضم القادسية وليد الأحمد، واستقطب نيوم أيمن فلاتة ونواف الغليميش، بينما كان الهدوء سمة ناديي الفتح الذي اكتفى برحيل الكاميروني كارل توكو إكامبي، والاتفاق الذي شهد مغادرة ماجد دوران فقط.