بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف: أنا امرأة ولست عابرة جنسيا

قالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إنها مستعدة للامتثال لأي إجراءات تطلب منها للمشاركة في المسابقات، بما في ذلك الخضوع لفحص جيني تحديد الهوية الجنسية، شريطة أن تجرى هذه الاختبارات تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية.

وكانت إيمان قد فازت بالميدالية الذهبية في وزن الوسط للسيدات خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس عام 2024، وسط جدل واسع حول هويتها الجنسية وأهليتها للمشاركة، بعد أن استبعدها الاتحاد الدولي للملاكمة من بطولة العالم عام 2023 في أعقاب اختبارات بهذا الشأن.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الاتحاد العالمي للملاكمة، الذي سيشرف على منافسات الملاكمة في أولمبياد لوس أنجلوس عام 2028 بعد حصوله على اعتراف مؤقت من اللجنة الأولمبية الدولية، عن فرض اختبارات إلزامية لتحديد الهوية الجنسية على جميع الملاكمات المشاركات في مسابقاته.

بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ترفض استغلالها

وقالت إيمان، التي قدمت طعنا إلى محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد العالمي للملاكمة بمنعها من خوض البطولات ما لم تخضع للفحص الجيني، إنها لن تقبل بالخضوع لأي اختبار إلا إذا أجرته اللجنة الأولمبية الدولية.

وقالت الملاكمة الجزائرية لشبكة سي إن إن (CNN) "بالطبع، سأقبل بكل ما يطلب مني للمشاركة في المسابقات".

وأضافت "أنا لست عابرة (متحولة) جنسيا. أنا امرأة. أريد أن أعيش حياتي… من فضلكم لا تستغلوني في أجنداتكم السياسية". وقالت الملاكمة البالغة من العمر 26 عاما إنها واثقة من أن محكمة التحكيم الرياضية ستنصفها.