الإيطالي سانينو.. من النوم في الشوارع وتنظيف الحمامات إلى التدريب

كشف الإيطالي جوزيبي سانينو، المدرب الحالي لفريق بيلينزونا المنافس في دوري الدرجة الثانية السويسري، عن تفاصيل مؤثرة من نشأته في ظروف قاسية ورحلته كلاعب ومدرب.

وأكد سانينو (68 عاما) خلال مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية استعداده لتحقيق معجزة أخرى في مسيرته التدريبية مع بيلينزونا، في إشارة منه إلى قيادته ست فرق مختلفة للصعود إلى درجات أعلى.

وقال سانينو "قضيت طفولتي في شوارع نابولي ثم في تورينو. كنت الوحيد الذي يرتدي سروالا قصيرا وصندلا، وهنا جاء لقبي الإسكافي".

وأضاف "كنت أغيب عن المدرسة من أجل لعب كرة القدم، وفي إحدى المرات عاقبني والدي بإحراق حذائي. كنت مزيجا من العبقرية والتهوّر".

وتطرق بعدها إلى الصعوبات التي عاشها في فترته كلاعب وقال "كنت أستيقظ الساعة الخامسة صباحا وأعمل لمدة سبع ساعات ثم أذهب إلى الملعب لأتدرب. استمررت هكذا لمدة 10 سنوات".

تنظيف المراحيض بمصحة عقلية

وأوضح سانينو "عملت أولا في مصحة عقلية ثم في مستشفى، كنت أنظف المراحيض وأغسل الأرضيات مقابل 900 يورو (نحو 972 دولاراً) شهريا، ثم أساعد المرضى. هناك عرفت معنى المعاناة الحقيقية، وفي المستشفى شاهدت موت أصدقاء ومشجعين".

وكشف سانينو عن حادثة طريفة في عام 2008 بعد أن نصحه أحد الوكلاء بمتابعة مباراة كومو وفاريزي بالدرجة الثانية حيث كان مدرباهما مهددين بالإقالة، ففاز الأول 3-2 ليتولى بعدها تدريب الثاني.

وعن أشهر مباراة في مسيرته التدريبية، كشف سانينو عن مواجهة فريقه الأسبق سيينا ضد روما في الدوري الإيطالي عام 2011.

وعن تلك المباراة قال سانينو "دخل لاعبو روما وقائدهم توتي إلى الملعب وكأنهم مصارعون، فسألت مساعدي: كم هدفا سنستقبل اليوم؟ انتهت المباراة بالتعادل 1-1 وكانت واحدة من أجمل المباريات التي لعبتها".

وأفصح سانينو أنه رفض تدريب نابولي لكن بشكل غير مقصود، إذ تعامل بطريقة باردة مع اتصال تلقاه من رئيس فريق الجنوب الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، مشيرا إلى أنه اعتقد أن الأمر يتعلق بمزحة من أحد الأشخاص وليس اتصالا حقيقيا.

يُذكر أن أبرز محطة تدريبية في مسيرة سانينو كانت مع واتفورد الإنجليزي، وعاش تجربتين في الدوري الليبي مع فريقي اتحاد طرابلس والأهلي.