صفقة ناد إنجليزي تنهار في الثواني الأخيرة لسبب "غريب"

كشف مدرب نورثهامبتون تاون الحالي ونجم الدوري الإنجليزي السابق كيفن نولان أن فريقه أخفق في إتمام صفقة خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات بعدما نسي اللاعب المعني توقيع العقد.

ولم يكشف نولان عن اسم اللاعب، لكنه أشار إلى أنه كان الهدف الأول للنادي، وظل حتى الثواني الأخيرة من الميركاتو يعتقد أنه حسم الصفقة، ما زاد من مرارة الإخفاق.

وأوضح نولان في تصريحات إعلامية بعد إغلاق سوق الانتقالات، أن اللاعب نسي توقيع المستند الرئيسي الذي أُرسل إليه، ولم يتمكن النادي من تمديد المهلة، وهو ما شكل خيبة أمل كبيرة، مؤكدا أن حالة الإحباط كانت عامة داخل الفريق.

ويحتل نورثهامبتون حاليا المركز الـ23 في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، وكان في حاجة ماسة لتعزيز خط الهجوم هذا الشتاء، خاصة بعد تسجيلها 26 هدفا فقط في 29 مباراة هذا الموسم.

وكان نورثهامبتون قد تعادل في مباراته الأخيرة أمام بارنسلي 2-2، ويستعد لمواجهة ستيفيناج في نهاية الأسبوع.