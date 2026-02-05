مباراة شبيبة القبائل ضد الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

يحل الأهلي المصري ضيفا على شبيبة القبائل الجزائري السبت المقبل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في البطولة، انتهى للأهلي المصري بنتيجة 4-1 في القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تنطلق المباراة السبت الموافق 7 فبراير/ شباط 2026، على الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت قطر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ويتصدر الأهلي المصري مجموعته برصيد 8 نقاط، وعزز الفريق صدارته للمجموعة بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع يانغ أفريكانز، في مباراة الجولة الرابعة التي أقيمت السبت الماضي في تنزانيا.

أما الجيش الملكي فيحتل المركز الثالث برصيد 5 أهداف بفارق الأهداف عن الوصيف يانغ أفريكانز، ويأتي في المركز الرابع شبيبة القبائل الجزائري المطالب بالفوز إذا أراد الإبقاء نظريا على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

قائمة الأهلي المصري لمواجهة شبيبة القبائل

ذكر المركز الإعلامي للأهلي المصري -الخميس- أن القائمة تضم كلا من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن (تريزيغيه) ويلسين كامويش ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري وأليو ديانغ وأحمد عيد وعمرو الجزار ومروان عثمان وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.