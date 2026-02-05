بالفيديو.. إندريك يسجل هدفا صاروخيا ويرفض مقارنته بأسطورة ليون بنزيمة

واصل الشاب البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد المُعار إلى أولمبيك ليون تألقه اللافت مع فريقه الجديد، بتسجيله هدفا مذهلا في مسابقة كأس فرنسا.

وبلغ ليون الدور ربع النهائي من بطولة الكأس المحلية عقب فوزه الصعب على ضيفه لافال من الدرجة الثانية بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب غروباما، كان أحدهما بواسطة إندريك من تسديدة صاروخية مذهلة.

هدف صاروخي للبرازيلي إندريك مع ليون

ومهّد إندريك طريق ليون إلى دور الثمانية بعدما كسر صمود لافال عند الدقيقة 80، إثر مراوغته أحد مدافعي الفريق الضيف قبل أن يطلق تسديدة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء لم توقفها إلا الشباك.

وسجل إندريك هذا الهدف رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته الفنية، لكن ثقته بنفسه لعبت دورا كبيرا في هذه اللقطة على حد تعبير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

من جهتها تغنّت مواطنتها "آس" بالهدف الجديد للشاب البرازيلي وعلقت عليه بالقول "موهبة خارقة. هدف إندريك المذهل يخطف الأنفاس".

ويُعد هذا الهدف الخامس لإندريك في خمس مباريات خاضها مع ليون في جميع البطولات (الدوري والكأس) منذ وصوله إلى الفريق في يناير/كانون الثاني 2026.

وانتقل إندريك (19 عاما) إلى أولمبيك قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري 2025-2026.

وفي المباراة ذاتها انتظر ليون حتى الوقت بدل الضائع من أجل تأمين فوزه بإحرازه الهدف الثاني عن طريق مكسيم أوتبوا مدافع لافال بالخطأ في مرمى فريقه.

ويعد ليون سابع فريق يبلغ ثمن نهائي كأس فرنسا بعد ريمس من الدرجة الثانية، وأولمبيك مارسيليا، وتولوز، ولوريان، ونيس، ولانس.

وتُختتم مباريات ثمن النهائي الليلة بإقامة مباراة ستراسبورغ وموناكو على ملعب الأول عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وتمثل بطولة كأس فرنسا فرصة ذهبية لجميع الأندية المتبقية لاعتلاء منصات التتويج، بعد الإقصاء المبكر لباريس سان جيرمان حامل اللقب، الذي فتح الباب أمام الجميع للحلم بتحقيق البطولة.

مقارنة إندريك مع بنزيمة

وأعرب إندريك عن سعادته الغامرة بمقارنته بأسطورة نادي أولمبيك ليون سابقا، كريم بنزيمة.

وعلق إندريك (19 عاما) والمعار لليون من صفوف ريال مدريد الإسباني، بالقول: "هذا أمر رائع بالنسبة لي، لأنه لاعب عظيم ومذهل، وكان الأفضل في العالم".

وأضاف: "لكن لا، كريم يسبقني بمراحل، هو لاعب كبير للغاية، وأنا سعيد بوجودي هنا، في المكان الذي لعب فيه بنزيمة".

وكشف النجم الشاب عن مشاعره بالتسجيل مرة أخرى، قائلا: "سعيد للغاية بتسجيل هذا الهدف، لقد كان هدفا مهما جدا لليون لأن المباراة كانت صعبة".

واختتم: "عندما سجلت، أخرجت كل الغضب الذي كان بداخلي لأننا، في رأيي، لم نقدم مباراة جيدة، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو الفوز".