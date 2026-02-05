خاض لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني تدريبات اليوم الأربعاء وهم يرتدون أقنعة نقص الأكسجين الشهيرة، التي يعتمد عليها المعد البدني أنطونيو بينتوس منذ سنوات طويلة، ضمن برنامج الإعداد البدني المكثف.

وتأتي الحصة التدريبية تمهيدا للقاء ريال مدريد مع نظيره فالنسيا، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

ما سر أقنعة لاعبي ريال مدريد الغريبة؟

بحسب صحيفة ماركا الإسبانية، تُعد هذه الأقنعة جزءا أساسيا من منهج بينتوس، إذ تهدف إلى محاكاة ظروف التدريب في المرتفعات العالية، من خلال تقليل تدفق الأكسجين إلى المخ والعضلات، وهو ما يُجبر الجسم على تحسين كفاءة استهلاك الأكسجين، وتعزيز القدرة القلبية والتنفسية.

كما تسمح هذه التقنية بتقييم الحالة البدنية لكل لاعب بدقة، ووضع برامج تدريبية فردية تناسب احتياجاته.

وبحسب ذات الصحيفة، فإن هذه الأقنعة تنظم كمية الأكسجين الداخلة إلى الجسم عبر 3 صمامات قابلة للتبديل، اثنان للاستنشاق وواحد للطرد، كما تحاكي الارتفاعات التي تتراوح بين 910 و5500 متر فوق سطح البحر، ما يوفر فوائد مشابهة للتدريب في الظروف القاسية.

وبمجرد انتهاء التدريبات باستخدام الأقنعة، يقوم بينتوس بتحليل جميع نتائج كل لاعب ويمكنه إجراء جلسة تدريب شخصية.

وتُستخدم أقنعة بينتوس بالعادة مرة أو مرتين فقط في الموسم، وكانت حصة اليوم هي الأولى التي تظهر فيها هذه الأقنعة، خلال الموسم الجاري.