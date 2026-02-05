أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي 2026

رغم غياب الصفقات الكبيرة والمدوية عن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، فإن هذه النافذة شهدت سلسلة من الصفقات البارزة.

وتصدرت أندية الدوري الإنجليزي المشهد كما جرت العادة بينما كان الهدوء سيد الموقف في الدوريين الإسباني والإيطالي على حد تعبير صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وأغلق السوق الشتوي 2026 أبوابه -أمس الثلاثاء- في معظم الدوريات الأوروبية، باستثناء الدوري التركي الذي ستحظى فرقه بفرصة تعزيز صفوفها حتى الساعة 23:59 من يوم الجمعة المقبل.

ويُعد الغاني أنطوان سيمينيو المنتقل من بورنموث إلى مانشستر سيتي هو الصفقة الأغلى في يناير/كانون الثاني 2026.

وفي الوقت نفسه فرض الهلال السعودي نفسه كقوة اقتصادية عالمية بارزة في هذه النافذة بتعاقده مع لاعب شاب، كان من بين أغلى 10 صفقات في السوق الأخيرة.

وتاليا أغلى 10 صفقات انتقال في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة:

الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس: غادر لاتسيو بعد موسمين ونصف سجل خلالهما 22 هدفا في جميع المسابقات، وانتقل إلى وست هام يونايتد مقابل 29 مليون يورو (نحو 31.3 مليون دولار)، وحتى الآن لم يسجّل أي هدف في الدوري الإنجليزي، لكنه أحرز هدف الفوز الحاسم لفريقه الجديد في مرمى كوينز بارك رينجرز في كأس الاتحاد الإنجليزي.

الفرنسي قادر ميتي: هناك توجّه متزايد بالمنطقة العربية بالاعتماد على المواهب الشابة وهو ما أكده الهلال الذي تعاقد مع ميتي (19 عاما) القادم من رين الفرنسي في صفقة بلغت 30 مليون يورو (نحو 32.4 مليون دولار)، وظهر للمرة الأولى في قمة الجولة 18 من الدوري السعودي ضد الأهلي وانتهت بالتعادل السلبي.

النرويجي أوسكار بوب: قضى 6 مواسم مع مانشستر سيتي بين الفئات الشبابية والفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى فولهام في صفقة بلغت 31 مليون يورو (نحو 33.5 مليون دولار) وعقد يمتد حتى صيف عام 2031.

النيجيري أديمولا لوكمان: ارتدى اللاعب قميص أتلانتا الإيطالي 3 مواسم ونصف قاده في إحداها للتتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن، قبل أن يوقع عقد انتقاله الدائم إلى أتلتيكو مدريد بقيمة 35 مليون يورو (نحو 37.8 مليون دولار).

الويلزي برينان جونسون: هو ثاني أغلى صفقة في تاريخ كريستال بالاس الذي ضمه من توتنهام هوتسبير مقابل 40 مليون يورو (نحو 43.2 مليون دولار)، وكان هداف "السبيرز" بالموسم الماضي بـ18هدفا أهمهما على الإطلاق هدف التتويج بالدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد.

الإنجليزي كونور غالاغر: عاد اللاعب إلى إنجلترا بعد موسم ونصف قضاه مع أتلتيكو مدريد، من بوابة توتنهام هوتسبير في صفقة بلغت 40 مليون يورو (نحو 43.2 مليون دولار)، وفي مبارياته الثلاث الأولى قدّم تمريرة حاسمة واحدة كانت لزميله دومينيك سولانكي في مباراة التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي.

البرازيلي لوكاس باكيتا: عاد إلى بلاده من بوابة فلامينغو، بعد 4 مواسم مع وست هام يونايتد خاض خلالها 139 مباراة وسجل 23 هدفا، ودفع الفريق البرازيلي 42 مليون يورو (نحو 45.4 مليون دولار) مقابل الحصول على خدماته.

النرويجي يورغن ستراند لارسن: يعد كريستال بالاس واحدا من أبطال السوق الشتوي الأخير، إذ استقطب لارسن من وولفرهامبتون مقابل 49.7 مليون يورو (نحو 53.7 مليون دولار)، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.

الفرنسي جيريمي جاكيه: رغم الإنفاق القياسي لليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2025، لكن إدارته لم تتردد في دفع 70 مليون يورو (نحو 75.6 مليون دولار) أخرى لجلب جاكيه مدافع رين، ليتفوّق على تشلسي وبايرن ميونخ. وتُعد هذه الصفقة استثمارا للمستقبل إذ سيبقى اللاعب مع فريقه على سبيل الإعارة حتى يونيو/حزيران المقبل.

الغاني أنطوان سيمينيو: هو الصفقة الأغلى في الميركاتو الشتوي، وضمه مانشستر سيتي من بورنموث مقابل 72 مليون يورو (نحو 77.8 مليون دولار)، وتأقلم سريعا مع فريق المدرب بيب غوارديولا إذ سجّل 3 أهداف في 4 مباريات خاضها مع "السيتزنس".