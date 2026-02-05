بالفيديو.. حكم يحتسب أغرب ركلة جزاء في كأس إسبانيا

شهدت مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال سوسيداد في بطولة كأس ملك إسبانيا، احتساب ركلة جزاء بعد خطأ غريب للغاية داخل منطقة الجزاء.

وخطف ريال سوسيداد بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه المثير على ألافيس 3-2 في المباراة التي جرت أمس على ملعب مينديزوروزا.

في الدقيقة 62 ارتكب الكرواتي كاليتا كار مدافع سوسيداد خطأ سيظل محفورا في الذاكرة لفترة طويلة على حد تعبير صحيفة "ماركا" الإسبانية، بعدما سحب بكلتا يديه قميص لاعب ألافيس توني مارتينيز وغطى به رأسه، ما أدى إلى حجب الرؤية عنه.

اللافت أن حكم الساحة أليخاندرو كونتيرو لم يحتسب ركلة الجزاء في البداية، قبل أن يشير إلى العلامة البيضاء داخل الصندوق بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR).

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تفاصيل الحوار الذي دار بين كونتيرو ومساعده في دانييل تروخيو سواريز.

وقال حكم: "أليخاندرو، أنصحك بالمراجعة لتقييم احتمال وجود ركلة جزاء بسبب الشد. أعرض عليك أولا صورة مقربة لتلاحظ الشد، ثم كاميرا واسعة لتقييم الحركة. ما ألاحظه هو أن المدافع يمسك به، يرفع قميصه ويضعه فوق رأسه".

وعند مراجعة اللقطات أمام الشاشة سأل الحكم: "هل هذه هي الصورة الوحيدة لديك؟" فعُرضت صورة أخرى من زاوية أخرى، ليقرر كونتيرو: "بالفعل أرى كيف يمسكه، يخلع القميص عنه ويمنع تقدمه بوضوح، سأحتسب ركلة جزاء".

ركلة الجزاء الأغرب في آخر 100 عام

في الأثناء وصف الحكم الإسباني الأسبق إيتورالدي غونزاليس ركلة الجزاء عبر شبكة "كادينا سير" بأنها "الأكثر سريالية في المئة عام الأخيرة".

وتصدّى حارس ريال سوسيداد أليكس ريميرو لركلة الجزاء التي نفذها مارتينيز نفسه، ليبقى على حظوظ فريقها بالمباراة علما بأن النتيجة حينها كانت تشير إلى تقدم ألافيس 2-1، قبل أن يقلب الفريق الباسكي النتيجة إلى 3-2 بهدفين متتاليين في الدقيقتين 75 و80.

وقال ريميرو: "كانت لحظة حاسمة. لو استقبلنا الهدف الثالث في ذلك الوقت لكان الأمر صعبا جدا علينا".

وبات ريال سوسيداد ثالثة المتأهلين إلى نصف النهائي بعد برشلونة حامل اللقب وأتلتيك بلباو، في انتظار اكتمال أضلاع المربع الذهبي بالفريق الرابع الذي سيكون الفائز من موقعة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد المقررة الليلة على ملعب الأول عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.