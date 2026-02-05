السر خارج الملعب.. أسباب تألق لامين جمال مع برشلونة

كشف تقرير إسباني عن أسرار تألق النجم الشاب لامين جمال مع برشلونة في الأسابيع الأخيرة، ومساهمته في منافسة الفريق بقوة في البطولات الثلاث التي يشارك فيها.

وقاد جمال برشلونة لمواصلة تصدر الدوري الإسباني وبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس إسبانيا، وسجل في مباريات الفريق الأربع الأخيرة، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز بعمر 18 عاما و206 أيام.

أسرار تألق لامين جمال مع برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن لامين جمال اتخذ بعض الخطوات خارج الملعب في الفترة الأخيرة، لتسهم بشكل واضح في تألقه بعدما انصب تركيزه بشكل كامل على كرة القدم.

وقالت الصحيفة: "في الأسابيع الأخيرة، حرص لامين جمال على تقليل حضوره في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وقلّص كذلك التزاماته التجارية، وبات يفعل ما هو ضروري فقط، مع الحفاظ على الاحترافية وجعل حضوره أقل بروزا".

وأضافت الصحيفة: "يمكن رؤية هذا التغيير أيضا في بعض الأمور المتعلقة مباشرة باللعب، مثل احتفالاته التي باتت أقل غرابة، وعلاقته بالمنافسين والحكام، وأصبح جلّ تركيزه منصبا على اللعب وتحقيق أفضل النتائج في المباريات".

وبحسب "سبورت" فإن لامين جمال في بداية مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة، وقبل أن يبلغ السن القانوني، أظهر أسلوبا طبيعيا وجريئا في التعامل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تماما كما يظهر على أرض الملعب.

وأوضحت: "كان يتجنب العبارات المكررة والفارغة، ولم يتردد في الرد على استفزازات المنافسين أو تسخين المباريات، كما كان يحتفل بالنجاحات أو أعياد ميلاده دون التفكير في الضوضاء الإعلامية".

ومع ذلك، أشارت إلى أن مستوى لامين الرياضي لم يتأثر، إذ حل في المركز الثاني بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، ليؤكد مكانته كواحد من أفضل لاعبي العالم، ويثبت أنه من اللاعبين الذين يتألقون عند لحظات الضغط والبطولات الحاسمة.

سعادة فليك بانضباط لامين جمال

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية أكدت قبل أيام أن مسؤولي برشلونة -خاصة الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك- يشعرون بسعادة كبيرة جراء الالتزام والانضباط الكبيرين للامين هذا الموسم داخل الملعب وخارجه.

إعلان

وسجل لامين جمال 18 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في آخر 37 مباراة مع برشلونة، بحسب بيانات شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، ووصفت صحيفة "آس" ذلك بالقول: "رقم هائل يؤكد من خلاله لامين أنه هو نفس اللاعب الذي أبهر العالم الموسم الماضي محليا وأوروبيا".

وحصد لامين جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، ونال جائزة رجل المباراة في 3 مباريات متتالية (أوفييدو، إلتشي، كوبنهاغن)، وهو دليل جديد على نية لامين قيادة الفريق للفوز بجميع البطولات هذا الموسم وفق الصحيفة ذاتها.

وخلال الموسم الحالي شارك جمال في 27 هدفا (سجل 14 وصنع 13) في 29 مباراة بجميع البطولات وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.