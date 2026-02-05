موظف "سري" يتسلل إلى روتين نجوم برشلونة

يولي الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة الألماني هانزي فليك اهتماما كبيرا بكافة تفاصيل الأداء البدني والذهني للاعبي الفريق الكتالوني.

ويسعى فليك المعروف بتمسكه بالنظام والانضباط والالتزام بالمواعيد، إلى جعل لاعبيه في أفضل حالة ممكنة لخدمة الفريق، وهو ما دفعه لضم موظف "سري" في جهازه الفني على حد وصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة أضافت إلى جهاز فليك الفني اختصاصي نوم لمساعدة اللاعبين على التعافي من الإرهاق البدني الناتج عن التدريبات والمباريات الكثيرة في ظل الرزنامة المزدحمة بالمواعيد، من خلال جودة النوم.

كما يساعد النوم الجيد على التعافي من الإرهاق الناجم من كثرة السفر، خاصة بين القارات وتأثر اللاعبين بظاهرة "تغير الساعة البيولوجية"، وساعات العودة المتأخرة بعد المباريات خارج الأرض.

ويتلقى لاعبو برشلونة إرشادات محددة لتسهيل النوم خلال وبعد السفر تشمل:

الالتزام بروتين ثابت للنوم.

عدم استخدام الشاشات قبل ساعة من النوم.

الامتناع عن الكافيين قبل 10 ساعات من النوم.

خلق بيئة نوم مناسبة من خلال غرفة مظلمة وباردة وهادئة.

النوم الجيد أحد أسرار النجاح

وعلقت الصحيفة على هذه الخطوات بالقول: "برشلونة الذي يسعى إلى التميز في كل التفاصيل يرى في إدارة النوم والتحكم فيه جزءا أساسيا من سر النجاح داخل الملعب".

ويتعرض لاعبو كرة القدم في العموم لتغييرات عديدة في يومهم ما يولد توترا نفسيا واجتماعيا، في وقت يوصي فيه الخبراء بأن يحصل أي شخص على 8 ساعات نوم على الأقل ليتمكن من الأداء جيدا في اليوم التالي.

لكن الرياضيين يحتاجون في الغالب إلى فترة نوم أطول لما له من تأثيرات إيجابية على الجسم والعضلات وفق الصحيفة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غريمه ريال مدريد بعد 22 جولة، فيما بلغ الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة كذلك إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله أحد المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري، وقبلها توج بلقب كأس السوبر الإسباني بفوزه في النهائي على غريمه ريال مدريد 3-2.