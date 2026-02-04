4 أندية في 18 شهرا.. هل ضاع أنسيلمينو في دوامة إعارات تشلسي؟

يجسد المدافع الأرجنتيني الشاب، آرون أنسيلمينو (20 عاما)، نظام الإعارة المثير للجدل لنادي تشلسي الإنجليزي، حيث انتقل بين أربعة أندية في ثلاث قارات مختلفة في ظرف 18 شهرا فقط.

بدأت الرحلة من بوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث لفت المدافع الواعد أنظار كشافة "البلوز" ليتم التعاقد معه مقابل 16.5 مليون يورو صيف 2024.

ورغم شرائه، ظل أنسيلمينو في بوينس آيرس على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل رسميا إلى لندن في يناير/كانون الثاني 2025. غير أن تجربته في "ستامفورد بريدج" كانت خاطفة؛ فلم يرتدِ قميص الفريق الأول سوى لدقائق معدودة خلال كأس العالم للأندية، بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.

وفي صيف 2025، واصل أنسيلمينو رحلته المكوكية، حيث أُعير إلى بوروسيا دورتموند الألماني، هناك خاض 10 مباريات أظهر فيها إمكانياته رغم الإصابات الطفيفة. ومع رحيل مامادو سار إلى تشلسي مؤخراً، فُتح فصل جديد في مسيرة اللاعب بانتقاله إلى ستراسبورغ الفرنسي.

بهذه المحطة الرابعة، يكون أنسيلمينو قد طاف بين الأرجنتين، إنجلترا، ألمانيا، وفرنسا قبل بلوغه سن الحادية والعشرين، ليصبح المثال الأبرز على نظام الإعارات المعقد الذي يتبعه تشلسي، والذي يضع تطور اللاعب وسط دوامة من التنقلات المستمرة.

إحصائيات مشاركات آرون أنسيلمينو

تشلسي (الفريق الأول): دقيقتان ضد نادي بنفيكا في كأس العالم للأندية (يوليو/تموز 2025)

بوروسيا دورتموند الألماني (الفريق الأول): 585 دقيقة بمختلف المسابقات.

بوكا جونيورز الأرجنتيني (الفريق الأول): 1649 دقيقة بمختلف المسابقات.

اجمالا لعب أنسيلمينو 3018 دقيقة في رحلته المكوكية بين الأندية بحسب موقع ترانسفير ماركت.