خطفت لقطة لاعب بولونيا الإيطالي ريكاردو أورسوليني الأنظار بسبب ردة فعله الطريفة والغريبة خلال مواجهة فريقه مع آسي ميلان في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ففي أحد مشاهد اللقاء، قام المهاجم الفرنسي لنادي ميلان، كريستوفر نكونو، بمراوغة مدافع بولونيا وتمرير الكرة بين قدميه ببراعة، بينما وقف أورسوليني يشاهد المشهد بدهشة واضحة، قبل أن يمسك رأسه بكلتا يديه في لقطة تجمع بين الانبهار والإعجاب.

الجزء الطريف في الأمر أن أورسوليني بدا وكأنه نسي نفسه تمامًا، وتحول من لاعب إلى متفرج من طراز خاص، مستمتعًا بالمشهد الكروي كما لو كان على مقعد المشجعين.

يذكر أن نكونوا سجل هدفا بينما سجل أدريان رابيو هدفا وصنع آخر ليقودا ميلان لفوز كبير 3-صفر على مضيفه بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء ليواصل تشديد الخناق على غريمه في المدينة نادي إنتر المتصدر.

وبهذا الفوز، رفع ميلان صاحب المركز الثاني رصيده إلى 50 نقطة من 23 مباراة متأخرا بخمس نقاط عن المتصدر إنتر. وتجمد رصيد بولونيا عند 30 نقطة من 23 مباراة في المركز العاشر.