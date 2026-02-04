إعلان الدول المترشحة لاستضافة كأس آسيا 2031 و2035

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للدول المتقدمة بطلبات لاستضافة النسختين المقبلتين من بطولة كأس أمم آسيا لعامي 2031 و2035.

ويأتي الإعلان عقب اقتراح قدمه سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، في المؤتمر الخامس والثلاثين للجمعية العمومية الذي عقد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في أبريل/ نيسان 2025، بالإعلان عن الملفين المختارين لاستضافة النسختين من البطولة في مؤتمر واحد.

وتنافس الكويت، الوحيدة عربيا بعد تراجع الإمارات عن الترشح، على استضافة نسخة 2031 إلى جانب ملفات أستراليا والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى ملف مشترك من قرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

كما تنافس الكويت أيضا على استضافة نسخة 2035 ضد ملفات من أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

ويبدأ الاتحاد الآسيوي في المرحلة المقبلة بالتواصل مع الاتحادات المتقدمة بملفات الترشح، من أجل تنسيق تقديم وثائق الاستضافة المطلوبة، وذلك وفقا للجداول الزمنية المعتمدة، واللوائح المعمول بها، وآليات التقييم المحددة.

وتستضيف السعودية نهائيات كأس آسيا 2027، خلال الفترة 7 يناير/ كانون الثاني إلى 5 فبراير/ شباط، بمشاركة 24 منتخبا وطنيا، على أن تجرى قرعة البطولة يوم 11 أبريل/ نيسان المقبل بالعاصمة الرياض.