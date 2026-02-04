قبل زيارته للسعودية.. أردوغان يحسم انتقال كانتي من الاتحاد إلى فنربخشة

وجه نادي فنربخشة التركي رسالة شكر رسمية للرئيس رجب طيب أردوغان لمساعدته في إتمام صفقة انتقال الفرنسي نغولو كانتي وذلك قبل ساعات من زيارته الرسمية -أمس الثلاثاء- إلى المملكة العربية السعودية.

وأعلن فنربخشة -اليوم الأربعاء- في بيان رسمي "أكمل نادينا بنجاح عملية انتقال نغولو كانتي، أحد الأسماء المهمة في كرة القدم العالمية".

وشكر رئيس نادي فنربخشة، سعد الدين ساران، الرئيس التركي أردوغان على دعمه لحسم صفقة التعاقد مع الدولي الفرنسي لاعب الاتحاد السعودي.

وقال ساران في بيان صحفي "بالنيابة عني وعن ناديي، أود أن أشكر رئيسنا، السيد رجب طيب أردوغان، على دعمه المهم للنهاية الإيجابية لهذه الصفقة، والتي ستساهم في تطوير كل من فنربخشة وكرة القدم التركية.

وتابع: "لقد كان دعم جماهير فنربخشة الصادقة، وتشجيعهم المتواصل، وثقتهم الكبيرة بنا، مصدرًا لا يُقدّر بثمن للتحفيز والقوة طوال هذه العملية".

وختم ساران: "الآن، حان الوقت لتوجيه هذه القوة على أرض الملعب ودعم فريقنا. سنؤمن معا، ونقاتل معا وننجح معا".

وانتقل كانتي 34 عاما إلى فنربخشة بعد أن كان النادي قد أعلن -أمس الثلاثاء- في بيان عن فشل الصفقة بسبب خطأ في ادخال بيانات اللاعب في برنامج إدارة الانتقالات التابع للفيفا (TMS) مع اقتراب إغلاق فترة الانتقالات في السعودية.

لكن بعد ساعات، حصل فنربخشة والاتحاد على موافقة الفيفا بعد حل مشاكل في الوثائق الرسمية.

وبانضمامه إلى أحد عمالقة الدوري التركي، يهدف اللاعب الفرنسي الدولي (65 مباراة دولية) إلى الحفاظ على لياقته البدنية للمشاركة في كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (11 يونيو/حزيران – 19 يوليو/تموز).