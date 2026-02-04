فينيسيوس يعزز صفوف فريقه البرتغالي بموهبة أتلتيكو مدريد

تعاقد نادي ألفيركا المنافس في الدوري البرتغالي لكرة القدم والمملوك للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، مع أحد اللاعبين الشباب الموهوبين من أكاديمية أتلتيكو مدريد.

وأعلن ألفيركا تعاقده مع أوسكار توريلاس البالغ من العمر 19 عاما، وستكون هذه التجربة هي الأولى له كلاعب محترف خارج إسبانيا.

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل أتلتيكو مدريد وألفيركا إلى اتفاق لانتقال أوسكار توريلاس إلى الفريق البرتغالي".

وأضاف: "المدافع الذي انضم إلى أكاديميتنا في 2023 ولعب هذا الموسم مع فريق الشباب، سيواصل مسيرته الآن في الدوري البرتغالي الممتاز".

وختم البيان: "نتوجه له بالشكر على جهوده وعمله خلال هذه المواسم، ونتمنى له حظا موفقا في تحديه المهني الجديد".

وفي أول تصريح لتوريلاس -المولود في برشلونة- بعد انتقاله للنادي البرتغالي، قال: "أنا متحمس لهذا التحدي الجديد. أنا مستعد لبذل كل شيء من أجل ألفيركا".

وأصبح توريلاس ثاني لاعب إسباني ينضم للفريق الذي يملكه فينيسيوس، إلى جانب المدافع المخضرم سيرجي غوميز وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

نتائج مفاجئة لألفيركا

ويقدم ألفيركا هذا الموسم نتائج مفاجئة، إذ يحتل منتصف جدول الترتيب رغم أنه المرشح الأبرز للهبوط إلى الدرجة الأولى.

وحصد ألفيركا 24 نقطة من أول 20 مباراة، يحتل بها المركز العاشر في الجدول ويبتعد بفارق 7 نقاط عن سانتا كلارا صاحب المركز السادس عشر، المؤدي إلى الهبوط.

وعاد ألفيركا إلى الدوري البرتغالي هذا الموسم 2025-2026 بعد أكثر من 20 عاما من الغياب.

واستحوذت مجموعة من المستثمرين على ألفيركا في فبراير/شباط من العام الماضي من بينهم فينيسيوس جونيور حسب الصحيفة.