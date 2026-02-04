أشهر 6 نجوم لعبوا في فنربخشة قبل نغولو كانتي

جاء انتقال متوسط ميدان فريق اتحاد جدة والمنتخب الفرنسي نغولو كانتي إلى نادي فنربخشة التركي ليسجل فصلا جديدا في تاريخ النادي.

وانتقل كانتي، البالغ 34 عاما، إلى فنربخشة بعد أن أعلن النادي يوم أمس الثلاثاء عن فشل الصفقة نتيجة خطأ في إدخال بيانات اللاعب ضمن نظام مطابقة انتقالات اللاعبين، مع اقتراب إغلاق فترة الانتقالات في السعودية.

لكن بعد ساعات قليلة، حصل فنربخشة واتحاد جدة على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد تصحيح الوثائق الرسمية وحل المشكلات الإدارية.

وبانضمامه إلى أحد أندية الصفوة في الدوري التركي، يسعى اللاعب الدولي الفرنسي، صاحب 65 مباراة دولية، للحفاظ على لياقته البدنية استعدادا للمشاركة في كأس العالم المقررة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز.

أشهر 6 نجوم لعبوا في فنربخشة

ويمنح انضمام كانتي دفعة قوية لفنربخشة، الذي نجح خلال السنوات الماضية في استقطاب عدد من نجوم كرة القدم العالميين، ويمكن تسليط الضوء على أبرزهم في هذا السياق.

1. أوغستين أوكوتشا

انضم لاعب الوسط النيجيري أوغستين أوكوتشا إلى فنربخشة صيف عام 1996 ولعب له موسمين، وفاز معه بكأس رئيس الوزراء عام 1998، وكأس أتاتورك عام 1998.

ومن فنربخشة انتقل أوكوتشا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

2. روبرتو كارلوس

أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر على مر التاريخ، كان ضمن ألمع النجوم الذين انتقلوا إلى فنربخشة.

وكان انضمام كارلوس إلى فنربخشة صيف عام 2007، بعد مسيرة مظفرة مع ريال مدريد. وخلال موسمين ونصف الموسم، شارك كارلوس مع فنربخشة في 104 مباريات، سجل فيها 10 أهداف وصنع 13، ونال معه لقبين في كأس السوبر التركي.

3. نيكولاس أنيلكا

الرحالة الفرنسي نيكولاس أنيلكا الذي تنقَّل بين 12 نادياً بينها ريال مدريد وليفربول وأرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي، حطَّ رحاله في فنربخشة شتاء عام 2005، لكنه لم يستمر لأكثر من موسم ونصف الموسم.

وحصد نيكولاس أنيلكا مع فنربخشة لقباً بالدوري التركي، في حين سجل للفريق 16 هدفاً وصنع 14 في 57 مباراة.

4. روبين فان بيرسي

يعد المهاجم الهولندي روبين فان بيرسي أحد ألمع النجوم الذين لعبوا في فنربخشة وكان ذلك عام 2015. وظل روبين فان بيرسي مع فنربخشة لموسمين ونصف الموسم، سجل فيها 36 هدفاً وصنع 7، في 87 مباراة، لكنه لم ينل مع الفريق أي لقب.

5. ليوناردو بونوتشي

انضم ليوناردو بونوتشي إلى فنربخشة خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني عام 2024 بعدما أمضى 6 أشهر مع نادي يونيون برلين الألماني. وانتهت مسيرة بونوتشي مع فنربخشة بختام الموسم، ليقرر بعدها الاعتزال عن عمر 37 عاماً.

6. مسعود أوزيل

انضم أوزيل في يناير/ كانون الثاني عام 2021 بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف، لكن التجربة لم تستمر سوى حتى منتصف عام 2022. لعب 32 مباراة رسمية (في الدوري التركي والمسابقات الأوروبية) سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة. لم يحقق مع الفريق أي ألقاب دوري أو كؤوس رئيسية، حيث كان الفريق يمر بمرحلة إعادة بناء.

تم استبعاده من الفريق الأول في مارس/ آذار عام 2022 بعد مشادة مع المدرب المؤقت إسماعيل كارتال، وتم فسخ عقده بالتراضي في يوليو/ تموز عام 2022.