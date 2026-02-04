غوارديولا يحول مؤتمر "السيتي" إلى منبر للدفاع عن فلسطين وضحايا الحروب

لم يكن المؤتمر الصحفي الأخير لمدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، مجرد حديث عن تكتيكات كرة القدم أو نفقات الميركاتو، بل تحول إلى منصة إنسانية صدمت الأوساط الرياضية بجرأتها.

وقال غوارديولا إنه ‍سيواصل استغلال ‍منصبه كمدرب لمانشستر سيتي للتحدث باسم ضحايا النزاعات وأعمال العنف في العالم.

وجاءت تصريحات غوارديولا في مؤتمر صحفي -أمس الثلاثاء- قبل مباراة إياب الدور قبل النهائي ⁠لكأس رابطة الأندية الإنجليزية بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، ​وذلك بعد خمسة أيام من إعرابه عن ‍دعمه للأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مشاركته في حفل خيري بمدينة برشلونة.

وصرح المدرب الإسباني للصحفيين في مانشستر "‍لم يسبق ⁠في تاريخ البشرية أن كانت المعلومات أمام أعيننا بهذا الوضوح".

غوارديولا يشعر بالألم

وأضاف "الإبادة الجماعية في فلسطين، وما حدث في أوكرانيا، وفي روسيا، وفي كل أنحاء العالم في السودان، وفي كل مكان. ما الذي يحدث أمامنا؟ هل تريدون أن تروا ذلك؟ ​هذه مشكلاتنا كبشر".

وأكد المدرب الإسباني أن ‌على المجتمعات أن تعمل بشكل جماعي من أجل تحسين أوضاعها.

وتابع "انظروا إلى ما حدث في الولايات المتحدة قُتلت رينيه جود وأليكس بريتي. ‌أخبروني كيف يمكنكم الدفاع عن ذلك". وكان مقتل مواطنين أمريكيين برصاص عناصر ‌من إدارة الهجرة والجمارك قد أثار ⁠احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة.

وقال غوارديولا "عندما أرى الصور، أشعر بالأسف لأنها مؤلمة. ولهذا، في كل موقف يمكنني أن أساعد فيه ‌بالتحدث من أجل مجتمع أفضل، سأحاول وسأكون حاضرا — دائما. هذا من أجل أطفالي وعائلتي ومن أجلكم".

وختم بالقول: "لا ‍يوجد مجتمع مثالي، ولا مكان مثالي، وأنا لست مثاليا. علينا أن نعمل لنكون أفضل".