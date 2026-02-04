رياضة|رياضات أخرى

بالفيديو.. غاريث بيل يخسر جائزة قدرها 10 ملايين يورو

Golf - European Tour - BMW PGA Championship - Wentworth Club, Virginia Water, Britain - September 10, 2025 Former Wales footballer Gareth Bale during the Pro-Am Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
غاريث بيل النجم السابق لريال مدريد وتوتنهام (رويترز)
Published On 4/2/2026
آخر تحديث: 23:11 (توقيت مكة)

أهدر نجم ريال مدريد وتوتنهام السابق، الويلزي غاريث بيل فرصة الفوز بـ10 ملايين دولارات في رياضة الغولف.

وشارك بيل في فعالية سلسلة "آيكون سيريز" خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى جانب مجموعة من لاعبي كرة القدم السابقين الآخرين في العاصمة التايلاندية بانكوك.

أتاح هذا الحدث للاعبين فرصة الفوز بجائزة كبرى قدرها 10 ملايين دولارات إذا حقق ضربة مباشرة في الحفرة على ملعب "رينوود".

لكن محاولة بيل كانت بعيدة عن المسار الصحيح، حيث أصابت أحد المشجعين في المدرجات بدلاً من هدفها المقصود، وبذلك، أهدر النجم الويلزي فرصة تحقيق الجائزة الضخمة التي قدرت بنحو 10 ملايين دولارات.

ويعد النجم الويلزي المعتزل غاريث بيل عاشقاً شغوفاً لرياضة الغولف، حيث اشتهر بممارستها بانتظام حتى خلال مسيرته الكروية، كما يمتلك ملعب غولف خاصاً في منزله، ويشارك بانتظام في بطولات المحترفين والهواة.

المصدر: مواقع إلكترونية

