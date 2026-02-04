بالفيديو.. غارسيا والحكم يسرقان الأضواء في مباراة برشلونة وألباسيتي

خطف خوان غارسيا حارس مرمى برشلونة وحكم الساحة مونييرا مونتيرو الأنظار خلال مباراة الفريق الكتالوني ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا، بتصرفين غريبين.

وواصل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بعد فوزه الصعب أمس الثلاثاء على مضيفه ألباسيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب كارلوس بيلمونت ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.

لقطة غارسيا الغربية مع أراوخو

وكان غارسيا بطل اللقطة الغريبة الأولى، ففي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تمكن حارس برشلونة من منع ألباسيتي من تسجيل هدف التعادل، بمساعدة من زميله المدافع رونالد أراوخو الذي تدخل قبلها بشكل مميز مع أنطونيو بويرتاس.

وإثر اندفاعه السريع تجاوز أراوخو حدود المستطيل الأخضر إلى خارج الملعب، ورغم ذلك ذهب إليه غارسيا لتهنئته وشكره على تدخله المؤثر وهو ممسك بالكرة.

هذا التصرف الغريب والطريف من غارسيا دفع الحكم إلى احتساب ركلة ركنية لصالح ألباسيتي، كادت تكلف برشلونة هدفا، علما بأن الفريق الكتالوني كان قبلها بدقائق قليلة قد افتتح التسجيل عن طريق نجمه الشاب لامين جمال.

ردة فعل مثيرة للحكم

وفي المباراة نفسها فجر الحكم مونتيرو موجة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف لم يمر مرور الكرام على المتابعين.

ففي الدقيقة 91 اندفع أصحاب الأرض للهجوم بحثا عن هدف التعادل وكانوا قبلها قد نجحوا بتقليص الفارق من رأسية رائعة (1-2)، لتأتي اللقطة التي أشعلت الجدل.

وسدد فران غاميز لاعب ألباسيتي كرة ساقطة تجاوزت الحارس غارسيا وبدت في طريقها إلى الشباك وبالتالي نقل المباراة إلى شوطين إضافيين، لكن جيرارد مارتين مدافع برشلونة تدخل في اللحظة الحاسمة وأبعد الكرة برأسه من تحت العارضة.

وبالتزامن مع هذه اللقطة أظهرت الكاميرات الحكم مونتيرو وهو يرفع ذراعيه بطريقة عفوية على حد وصف صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، لكن المتابعين اختلفوا حول تفسيرها بطريقة تبدو غير منطقية.

واعتبر بعضهم أن الحكم كان يستعد للاحتفال بهدف رائع لأصحاب الأرض، فيما رأى آخرون أنه تعبير من مونتيرو عن أسفه لضياع الفرصة.

وعلقت صحيفة سبورت على لقطة مونتيرو بالقول: "ليس من المألوف رؤية حكم يتفاعل بشكل واضح إلى هذا الحد في لقطة حاسمة، وهو ما زاد من حدة الجدل".

وبات برشلونة أول الواصلين إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، ومن المقرر أن يعرف منافسه في المرحلة التالية بعد انتهاء مباريات دور الـ8 وإجراء القرعة يوم الجمعة القادم.

وتستكمل بقية مباريات ربع نهائي كأس الملك بإقامة ثلاث مباريات، اثنتان منهما الليلة وتجمع بين فالنسيا وأتلتيك بلباو، وديبورتيفو ألافيس وريال سوسيداد، وتجرى الأخيرة غدا بين ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، علما بأن المباريات ستقام على أرض الفرق المذكورة أولا.