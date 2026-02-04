بينهم راموس وستيرلينغ.. لاعبون يبحثون عن أندية بعد إغلاق الميركاتو الشتوي

أغلق سوق الانتقالات الشتوي في أوروبا رسميا يوم الاثنين 2 فبراير/شباط، وسط نشاط محدود في الساعات الأخيرة مقارنة بالمواسم السابقة.

ورغم انتهاء فترة القيد، لا تزال الأندية تملك فرصة تدعيم صفوفها من خلال التعاقد مع اللاعبين غير المرتبطين بعقود، والمتاحين في سوق الانتقالات الحرة.

فيما يلي قائمة أبرز اللاعبين دون أندية حاليا:

رحيم سترلينغ (31 عاما)

الجناح الإنجليزي أنهى تعاقده مع تشلسي، بعدما خرج تماما من حسابات النادي اللندني.

كورت زوما (31 عاما)

قلب الدفاع بات لاعبا حرا عقب نهاية تجربته مع كلوج الروماني، في وقت تحرك فيه وست هام لمعالجة تداعيات أزمة سابقة تتعلق باللاعب.

جيسي لينغارد (33 عاما)

لاعب الوسط الإنجليزي غادر إف سي سيؤول سعيا لإيجاد محطة جديدة تعيد له بريقه.

خاميس رودريغيز (34 عاما)

النجم الكولومبي يبحث عن دقائق لعب منتظمة ليكون في أفضل جاهزية قبل كأس العالم 2026.

ديلي آلي (29 عاما)

لاعب الوسط الهجومي الإنجليزي أنهى رحلته مع كومو الإيطالي في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث كان يعمل تحت قيادة سيسك فابريغاس.

سيرخيو راموس (39 عاما)

قلب الدفاع المخضرم بلا ناد منذ يناير/كانون الثاني، ولم يستبعد فكرة العودة إلى إشبيلية.

باكو ألكاسير (32 عاما)

المهاجم الإسباني لا يزال من دون ناد، ويضع نصب عينيه العودة إلى الملاعب الأوروبية.

ديفوك أوريغي (30 عاما)

المهاجم البلجيكي أصبح لاعبا حرا منذ ديسمبر/كانون الأول بعد رحيله عن ليفربول، ويبحث عن مشروع رياضي جديد.

خوان بيرنات (32 عاما)

الظهير الأيسر خاض آخر مبارياته مع خيتافي، وأصبح متاحا دون عقد.

آرون رامزي (35 عاما)

لاعب الوسط الويلزي أنهى مؤخرا ارتباطه مع بوماس المكسيكي لأسباب شخصية، ولا يزال في سوق اللاعبين الأحرار.

ومع إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية، بات اللاعبون الأحرار خيارا جذابا للأندية الباحثة عن الخبرة والحلول السريعة. ومن المتوقع أن يجد عدد من هؤلاء النجوم وجهات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا لعودتهم إلى الواجهة في كرة القدم الأوروبية.