رياضة|بطولات أوروبية

بينهم راموس وستيرلينغ.. لاعبون يبحثون عن أندية بعد إغلاق الميركاتو الشتوي

كومبو - زوما - راموس - ستيرلينغ
لاعبون يبحثون عن أندية بعد إغلاق الميركاتو الشتوي (غيتي)
Published On 4/2/2026
|
آخر تحديث: 00:49 (توقيت مكة)

حفظ

أغلق سوق الانتقالات الشتوي في أوروبا رسميا يوم الاثنين 2 فبراير/شباط، وسط نشاط محدود في الساعات الأخيرة مقارنة بالمواسم السابقة.

ورغم انتهاء فترة القيد، لا تزال الأندية تملك فرصة تدعيم صفوفها من خلال التعاقد مع اللاعبين غير المرتبطين بعقود، والمتاحين في سوق الانتقالات الحرة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

فيما يلي قائمة أبرز اللاعبين دون أندية حاليا:

رحيم سترلينغ (31 عاما)

الجناح الإنجليزي أنهى تعاقده مع تشلسي، بعدما خرج تماما من حسابات النادي اللندني.

LONDON, ENGLAND - APRIL 23: Raheem Sterling of Arsenal reacts during the Premier League match between Arsenal FC and Crystal Palace FC at Emirates Stadium on April 23, 2025 in London, England. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

كورت زوما (31 عاما)

قلب الدفاع بات لاعبا حرا عقب نهاية تجربته مع كلوج الروماني، في وقت تحرك فيه وست هام لمعالجة تداعيات أزمة سابقة تتعلق باللاعب.

LONDON, ENGLAND - MAY 11: Kurt Zouma of West Ham United looks on during the Premier League match between West Ham United and Luton Town at London Stadium on May 11, 2024 in London, England. (Photo by Alex Davidson/Getty Images)

جيسي لينغارد (33 عاما)

لاعب الوسط الإنجليزي غادر إف سي سيؤول سعيا لإيجاد محطة جديدة تعيد له بريقه.

SHANGHAI, CHINA - NOVEMBER 25: Jesse Lingard #10 of FC Seoul with teammates salute the supporters following the AFC Champions League Elite 2025-26 East Region Group Stage match between Shanghai Port and FC Seoul at Pudong Football Stadium on November 25, 2025 in Shanghai, China. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

خاميس رودريغيز (34 عاما)

النجم الكولومبي يبحث عن دقائق لعب منتظمة ليكون في أفضل جاهزية قبل كأس العالم 2026.

MATURIN, VENEZUELA - SEPTEMBER 09: James Rodriguez of Colombia looks on during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Venezuela and Colombia at Estadio Monumental de Maturin on September 09, 2025 in Maturin, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)

ديلي آلي (29 عاما)

لاعب الوسط الهجومي الإنجليزي أنهى رحلته مع كومو الإيطالي في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث كان يعمل تحت قيادة سيسك فابريغاس.

ROME, ITALY - MARCH 02: Dele Alli of Como warms up prior to the Serie A match between AS Roma and Como at Stadio Olimpico on March 02, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

سيرخيو راموس (39 عاما)

قلب الدفاع المخضرم بلا ناد منذ يناير/كانون الثاني، ولم يستبعد فكرة العودة إلى إشبيلية.

SEVILLE, SPAIN - MAY 15: Sergio Ramos of Sevilla FC reacts during the warm up before the LaLiga EA Sports match between Sevilla FC and Cadiz CF at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on May 15, 2024 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

باكو ألكاسير (32 عاما)

المهاجم الإسباني لا يزال من دون ناد، ويضع نصب عينيه العودة إلى الملاعب الأوروبية.

MADRID, SPAIN - MAY 12: Paco Alcacer of Villarreal CF celebrates after scoring their side's third goal during the La Liga Santander match between Rayo Vallecano and Villarreal CF at Campo de Futbol de Vallecas on May 12, 2022 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

ديفوك أوريغي (30 عاما)

المهاجم البلجيكي أصبح لاعبا حرا منذ ديسمبر/كانون الأول بعد رحيله عن ليفربول، ويبحث عن مشروع رياضي جديد.

Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Crystal Palace - The City Ground, Nottingham, Britain - March 30, 2024 Nottingham Forest's Divock Origi arrives at the stadium before the match REUTERS/Carl Recine NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 45 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.

خوان بيرنات (32 عاما)

الظهير الأيسر خاض آخر مبارياته مع خيتافي، وأصبح متاحا دون عقد.

BILBAO, SPAIN - DECEMBER 08: Juan Bernat of Villarreal CF is put under pressure by Inaki Williams of Athletic Club during the LaLiga match between Athletic Club and Villarreal CF at Estadio de San Mames on December 08, 2024 in Bilbao, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

آرون رامزي (35 عاما)

لاعب الوسط الويلزي أنهى مؤخرا ارتباطه مع بوماس المكسيكي لأسباب شخصية، ولا يزال في سوق اللاعبين الأحرار.

CARDIFF, WALES - NOVEMBER 18: Aaron Ramsey, former player for Wales, looks on prior to the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Wales and North Macedonia at Cardiff City Stadium on November 18, 2025 in Cardiff, Wales. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

ومع إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية، بات اللاعبون الأحرار خيارا جذابا للأندية الباحثة عن الخبرة والحلول السريعة. ومن المتوقع أن يجد عدد من هؤلاء النجوم وجهات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا لعودتهم إلى الواجهة في كرة القدم الأوروبية.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان