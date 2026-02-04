رونالدو يعود إلى تدريبات النصر السعودي

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات نادي النصر السعودي، حيث قالت وسائل إعلام سعودية إن رونالدو شارك اليوم الأربعاء في الحصة التدريبية الجماعية، مع عودة زملائه اللاعبين الأساسيين، استعدادا لمواجهة الفريق المقبلة أمام نادي الاتحاد.

وأضافت التقارير أن رونالدو حضر كعادته مبكرا إلى مقر نادي النصر، في مؤشر على جاهزيته وتركيزه قبل الاستحقاق المرتقب، بعد غيابه عن الحصة التدريبية السابقة التي اقتصرت على البدلاء، وغيابه عن لقاء الرياض الماضي، وهو الغياب الذي أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الرياضية.

وأوضحت المصادر أن ملف الانتقالات الشتوية داخل النادي أغلق بشكل كامل، وأن التركيز بات منصبا على تحضيرات الفريق الفنية والبدنية للمباراة القادمة، نظرا لأهميتها على صعيد المنافسة.

ولم تكشف المصادر ما إذا كان رونالدو سيشارك أم لا في مواجهة القمة ضد اتحاد جدة.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية إلى ملعب "الأول بارك"، حيث يلتقي النصر مع الاتحاد يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

ويحتل النصر، بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، خلف الهلال المتصدر برصيد 47 نقطة.

في المقابل، يأتي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو في المركز السادس، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.