بالفيديو: رونالدو رفقة لاعب مغربي في إعلان ناد إسباني

أعلن نادي ريال سرقسطة الإسباني تعاقده مع الدولي المغربي جواد الياميق حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.

اللافت في الصفقة لم يكن التوقيع في حد ذاته، بل الطريقة التي اختارها النادي للإعلان عنها، إذ نشر الحساب الرسمي لريال سرقسطة مقطع فيديو يظهر فيه الياميق رفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مرفقا بعبارة: "لاعبنا الياميق… ديما مع الكبار"، في خطوة ترويجية لاقت تفاعلا واسعا.

وسبق للياميق أن حمل قميص ريال سرقسطة خلال النصف الثاني من موسم 2019-2020، حيث خاض 14 مباراة قدم خلالها مستويات دفاعية قوية.

ويملك المدافع المغربي مسيرة احترافية غنية، خاض خلالها أكثر من 300 مباراة رسمية، إلى جانب سجل دولي وازن مع المنتخب الوطني المغربي، دافع فيه عن القميص الوطني في 41 مباراة.

كما كان من الركائز الأساسية التي أسهمت في الإنجاز التاريخي لـ"أسود الأطلس" ببلوغ نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، إضافة إلى الوصول إلى نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025.