بالأرقام.. خسائر رونالدو في اليوم والساعة حال رحيله عن النصر

سيتكبد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي خسائر مالية ضخمة إذا قرر الرحيل عن ناديه قبل الموعد المحدد في العقد الجديد.

ويرتبط رونالدو (40 عاما) مع النصر بعقد يمتد حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2027، أي بعد عام ونصف تقريبا من الآن.

ويشعر رونالدو بعدم الرضا بشأن الطريقة التي يُدار بها فريقه النصر بعدما فشلت إدارته في تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، بحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن رونالدو يدرس جديا الرحيل عن النصر خلال الصيف المقبل، قبل عام واحد من نهاية العقد الحالي.

ويتقاضى "صاروخ ماديرا" راتبا سنويا مذهلا هو الأعلى في العالم، قيمته 208.4 مليون يورو (نحو 225.1 مليون دولار) دون احتساب المكافآت وفق بيانات موقع "كابولوغي" المتخصص في تقديم معلومات مفصّلة عن عقود اللاعبين ورواتبهم في كرة القدم بما في ذلك الرواتب الأساسية، المكافآت وقيم صفقات الانتقالات.

وتاليا تفاصيل راتب رونالدو مع النصر:

الراتب السنوي: 208.4 مليون يورو (نحو 225.1 مليون دولار).

الراتب الشهري: 17.36 مليون يورو (نحو 18.7 مليون دولار).

الراتب الأسبوعي: 4.4 مليون يورو (نحو 4.7 مليون دولار).

الراتب اليومي: 579 ألف يورو (نحو 625 ألف دولار).

قيمة الراتب في الساعة: 24.12 ألف يورو (نحو 26 ألف دولار).

قيمة الراتب في الدقيقة: 402 يورو (نحو 434 دولاراً).

وبالنظر إلى هذه الأرقام يتضح أن رحيل رونالدو سيكلفه مبلغا باهظا، دون احتساب قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية فإن قيمة الشرط الجزائي في عقد رونالدو تبلغ 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار).

أزمة رونالدو مع النصر

ورفض رونالدو يوم الاثنين الماضي خوض مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي، لكن من المقرر أن يعود لتدريبات الفريق اليوم وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

ويستعد النصر لاستقبال الاتحاد يوم الجمعة المقبل في قمة الجولة 20 من دوري روشن السعودي، وفيه يحتل "العالمي" المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر.