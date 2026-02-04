الظهور الأول للمصري حمزة عبد الكريم في تدريبات برشلونة

خاض اللاعب المصري حمزة عبد الكريم أول حصة تدريبية له مع فريق برشلونة أتلتيك، الفريق الرديف للنادي، اليوم الأربعاء، في إطار التحضيرات للمنافسات المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة أتلتيك على منصة "إكس" صورا من التدريبات، ظهر فيها عبد الكريم وهو يشارك مع بقية اللاعبين.

ويستعد الفريق الرديف لملاقاة نادي بارباسترو يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الدوري الإسباني للدرجة الرابعة، على ملعب يوهان كرويف.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الأحد، تعاقده رسميا مع اللاعب حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الاتفاق مع النادي الأهلي يقضي باستعارة اللاعب حتى 30 يونيو/حزيران 2026، مع إدراج بند يتضمن خيار الشراء النهائي لصالح برشلونة عند انتهاء فترة الإعارة.

وتألق عبد الكريم مع منتخب مصر تحت 17 سنة في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ووصلت فيها مصر إلى دور الـ32.

وسجل عبد الكريم 12 هدفا في 17 مباراة دولية مع منتخب مصر للناشئين، من بينها هدفين في كأس العالم تحت 17 سنة.

كما تم تصعيده للفريق الأول للأهلي قبل موسمين بالرغم من صغر سنه وشارك مع الفريق بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وسبق أن تلقى عبد الكريم دعوة لخوض فترة معايشة مع بايرن ميونيخ الألماني عقب تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2025 التي أقيمت بالمغرب، قبل أن ينتقل لبرشلونة الإسباني كأول لاعب مصري ينضم لعملاق كتالونيا.