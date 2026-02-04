بالفيديو.. تكتيك غير مألوف من تشلسي لمواجهة ركنيات أرسنال

لجأ مدرب تشلسي الإنجليزي ليام روزنيور لحيلة غريبة للحد من خطورة الركلات الركنية التي اشتهر بها أرسنال مؤخرا.

وودّع تشلسي أمس الثلاثاء، بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة من الدور نصف النهائي بخسارته أمام أرسنال 2-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد أن هزم مجددا 0-1 على ملعب الإمارات معقل "الغانرز".

واعتمد روزنيور على تكتيك غريب لإحباط الركلات الركنية التي تُعد واحدة من الأسلحة الفتاكة لفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

ففي الدقيقة 18 وبينما كان نوني مادويكي لاعب أرسنال على وشك تنفيذ ركلة ركنية خرج ثلاثة لاعبين من تشلسي وهم ليام ديلاب ومالو غوستو ووسلي فوفانا بشكل مفاجئ من منطقة جزاء فريقهم.

ولتجنّب هجوم مرتد خطير محتمل، اضطر بعض لاعبي أرسنال للعودة إلى مواقعهم مما منع تكدّس اللاعبين داخل المنطقة، لتنجح خطة روزنيور التي حظيت بإشادة كبيرة من المحللين والنقاد الإنجليز.

وعلّقت صحيفة "ذا صن" البريطانية على ذلك بالقول: "رغم أن تشلسي كان يعلم بالتهديد الحقيقي الذي تشكله ركنيات أرسنال، إلا أن روزنيور قرّر المخاطرة".

وأضافت "عندما خرج لاعبو تشلسي الثلاثة من منطقة جزائهم، دبّ الرعب بين لاعبي أرسنال الذين اضطروا للعودة وتغطية أماكنهم".

من جهته وصف المحلل الفني واللاعب السابق غاري نيفيل تكتيك روزنيور بأنه "جريء ومختلف جدا"، فيما أكد مواطنه جيمي ريدناب أن هذه الخطوة "كانت فعالة في منع أرسنال من تهديد تشلسي داخل منطقة الجزاء في الركلات الركنية".

وأوضح ريدناب: "أحببت هذه الخطة التي نجحت إلى حد بعيد، فقد قللت من التكدّس داخل منطقة الجزاء على عكس ما يحب أرسنال".

كما أبدى مشجعو تشلسي إعجابهم بتكتيك روزنيور الجديد ورأى كثير منهم أن مدربهم يستحق التحية وفق ما ذكرت الصحيفة.