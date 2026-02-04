بينهم ناد عربي.. أكثر الأندية إنفاقا في الميركاتو الشتوي عالميا

كشفت الإحصائيات الختامية لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في اقتصاد كرة القدم، عن قائمة أكثر الأندية إنفاقاً خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت في فبراير 2026. ونجح نادي الهلال السعودي في فرض اسمه كواحد من القوى العظمى في سوق الانتقالات، بعد أن حل في المركز الثالث عالمياً، متفوقاً على أندية أوروبية عريقة مثل توتنهام وأتلتيكو مدريد.

الهلال يزاحم كبار أوروبا

استثمر "الزعيم" بقوة لتدعيم صفوفه قبل خوض غمار البطولات الكبرى، حيث وصل إجمالي إنفاقه إلى 67 مليون يورو. وكانت الصفقة المدوية التي حسمت هذا المركز هي انتقال الأسطورة الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد إلى الهلال في اللحظات الأخيرة من الميركاتو، بالإضافة إلى التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب قادر ميتي مقابل 30 مليون يورو.

أكثر الأندية إنفاقا في الميركاتو الشتوي عالميا:

1. مانشستر سيتي الإنجليزي: 95 مليون يورو

2. كريستال بالاس الإنجليزي: 90 مليون يورو

3. الهلال السعودي 67 مليون يورو

4. ويستهام الإنجليزي: 56 مليون يورو

5. توتنهام الإنجليزي: 55 مليون يورو

6. أتلتيكو مدريد الإسباني: 54 مليون يورو

7. فلامنغو البرازيلي: 54 مليون يورو

صفقات صنعت الفارق

مانشستر سيتي: عزز صدارته بصفقة أنطوان سيمينيو مقابل 72 مليون يورو.

كريستال بالاس: فاجأ الجميع بصرف 90 مليون يورو، أبرزها صفقة يورغن ستراند لارسن.

الهلال: لم يكتفِ بالإنفاق الضخم، بل ركز على النوعية بجلب بنزيما وميتي لضمان السيطرة المحلية والآسيوية.

هيمنة إنجليزية واختراق سعودي وبرازيلي

أكدت الأرقام أن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال "المحرك الأول" للاقتصاد الرياضي العالمي، بتواجد 4 أندية في قائمة السبعة الأوائل. ومع ذلك، فإن وجود الهلال في المركز الثالث وفلامنغو البرازيلي في المركز السابع يعكس تحولاً كبيراً في مراكز القوى المالية، حيث أصبحت الأندية خارج أوروبا قادرة على منافسة كبار "القارة العجوز" في استقطاب النجوم.