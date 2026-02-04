بيلينغهام نجم ريال مدريد يثير المخاوف بصورة "مقلقة" ورسالة غامضة
خيّم القلق على أروقة نادي ريال مدريد ومعسكر المنتخب الإنجليزي، بعد انتشار صور صادمة للنجم الشاب جود بيلينغهام وهو يتلقى الأكسجين عبر قناع طبي، وذلك في أعقاب الإصابة العنيفة التي تعرض لها الأحد الماضي، والتي تركت اللاعب في حالة تأثر شديد وصلت حد البكاء.
وأصدر نادي ريال مدريد بيانا طبيا رسميا بعد خضوع اللاعب لفحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي، وجاء فيه: "تم تشخيص إصابة جود بيلينغهام بتمزق في العضلة نصف الوترية بساقه اليسرى، وستخضع حالته للمراقبة المستمرة من قبل الجهاز الطبي".
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2تسريب صادم من داخل غرفة ملابس ريال مدريد
- list 2 of 2لماذا يخفي برشلونة 300 ألف قطعة ملابس دون ترخيص؟
غياب بيلينغهام المؤثر في جدول مزدحم
بناءً على هذا التشخيص، تأكد غياب الدولي الإنجليزي عن سلسلة من المواجهات الحاسمة في "الليغا" ودوري الأبطال، حيث سيفتقده الملكي في مبارياته ضد:
- الدوري الإسباني: فالنسيا، ريال سوسيداد، أوساسونا، وخيتافي.
- دوري أبطال أوروبا: الموقعة المرتقبة أمام بنفيكا البرتغالي.
صور "قناع الأكسجين" تثير قلق الاعلام البريطاني
ما زاد من حدة المخاوف هو ما نشره اللاعب عبر حسابه على "إنستغرام" وتطبيقه الخاص "جي بي 5" (JB5)، حيث ظهر في وضعية صحية مقلقة مستخدما قناع الأكسجين، معلقاً بعبارة مقتضبة: "الحياة تستمر".
هذه الصور أزعجت الصحافة الإنجليزية، التي وصفت المشهد بـ"المخيف"، خاصة وأن اللاعب لم يمضِ وقت طويل على تعافيه من جراحة في الكتف خضع لها عقب مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.