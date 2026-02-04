بنزيمة يلهب حماس جماهير الهلال بتصريح تاريخي

شبه الفرنسي كريم بنزيمة، المنضم حديثا لصفوف فريق الهلال السعودي لكرة القدم، فريقه بريال مدريد الإسباني، الذي لعب له من قبل.

وقال بنزيمة في تصريحات إعلامية بعد أول مران له بالقميص الأزرق: "سبق أن واجهت الهلال عندما كنت في مدريد، ولم تكن مباراة سهلة أبدا، كانت مواجهة قوية ولدي ذكريات جيدة عنها. واليوم أنا سعيد لأنني أصبحت لاعبا في نادي الهلال".

وأضاف: "كنت أحب هذا الفريق منذ زمن. وكل شيء يسير على ما يرام، فالجماهير رائعة، والفريق يلعب بشكل جيد ولديهم لاعبون مميزون وعقلية احترافية ومنهجية عمل قوية".

وشدد بنزيمة على سعادته مع الهلال، وقال: "أشعر بشعور رائع، أنا سعيد جدا بوجودي هنا بعد أول حصة تدريبية لي مع الفريق ومع المدرب. وفخور وسعيد أيضا بأن أكون جزءا من هذا الفريق. إنه فريق عظيم وله تاريخ كبير، لقد حققوا الكثير من البطولات، وهو يشبه ريال مدريد هنا في آسيا".

وكشف بنزيمة حجم إصراره للظهور بمظهره المعروف مع الهلال، بالقول: "رسالتي واضحة، أنتم تعرفون عقليتي؛ لدي الكثير من الطموح. وسأعمل بجد وسأقدم كل ما لدي في الملعب لمساعدة هذا الفريق. وإن شاء الله سنحقق البطولات، لأن الشيء المهم بالنسبة لي هو الفوز بالألقاب. وكما قلت، لدينا فريق جيد وجمهور رائع، وبالعمل معا إن شاء الله سنحقق ذلك".

وانضم كريم بنزيمة، الفائز بلقب دوري روشن السعودي، إلى صفوف نادي الهلال قادما من نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.

ووقع بنزيمة عقدا لمدة عام ونصف العام مع متصدر دوري روشن الحالي، الذي يتربع على قمة الجدول بفارق نقطة واحدة عن نادي النصر.

وشارك بنزيمة إجمالا في 64 مباراة في دوري روشن السعودي، وسجل 38 هدفا، منها 8 أهداف خلال 14 مباراة خاضها هذا الموسم.

يذكر أن المواجهة المقبلة للهلال ستكون يوم الخميس أمام الأخدود، صاحب المركز قبل الأخير، ضمن منافسات الجولة 21.