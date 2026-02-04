أعلن الهلال متصدر الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الأربعاء تمديد عقد لاعب الوسط الدولي البرتغالي روبن نيفيز لثلاثة أعوام أخرى منهيا التكهنات حول مستقبله.

وقال النادي الملقب "الزعيم" في حسابه على منصة إكس "سيمفونية نيفيز مستمرة مع كبير آسيا". وأضاف "امتداد موسيقي حتى 2029".

وكان من المقرر أن ينتهي عقد نيفيز (28 عامًا) الحالي مع الهلال في يونيو/حزيران المقبل وسط تكهنات عن رغبة عدة أندية كبرى في التعاقد معه.

وانضم نيفيز للهلال في صيف 2023 قادما من ولفرهامبتون الإنجليزي وترك بصمة سريعة مع الفريق وقاده للفوز بأربعة ألقاب هي لقب الدوري وكأس الملك إضافة للقبين لكأس السوبر السعودية.

وقال نيفيز موجها حديثه لجماهير الهلال عبر مقطع فيديو نشره النادي "أخيرا جاء اليوم الموعود. أعتذر لأنني تأخرت كثيرا في مسألة (التجديد). شكرا لكم على صبركم. سأواصل تقديم كل ما لدي لهذا النادي حتى عام 2029. أراكم لاحقا".