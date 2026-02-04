النصيري ينضم للاتحاد السعودي وكانتي ينتقل إلى فنربخشة

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميا -الأربعاء- عن تدعيم خط هجومه بالدولي المغربي يوسف النصيري، قادما من صفوف فنربخشة التركي.

وجاء الإعلان عبر حساب النادي الرسمي على منصة "إكس" بترحيب خاص تحت مسمى "ليث الأطلسي في كتيبة النمور"، ليكون المهاجم البالغ من العمر 28 عاما رأس الحربة الجديد للفريق.

ويحمل النصيري معه سجلا تهديفياً لافتا من رحلته التركية التي استمرت عاما ونصف، حيث خاض 79 مباراة، تمكن خلالها من هز الشباك 38 مرة وصناعة 8 أهداف.

رحيل الفرنسي كانتي إلى فنربشخة التركي

وعلى الطرف الآخر من الصفقة، ودّع الاتحاد النجم الفرنسي نغولو كانتي، بعد أن وافقت إدارة النادي على بيع المدة المتبقية من عقده لنادي فنربخشة التركي.

ويرحل كانتي عن جدة بعد مسيرة حافلة استمرت منذ صيف 2023، خاض خلالها 105 مباراة، وكان ركيزة أساسية في تحقيق الثنائية التاريخية (الدوري وكأس الملك) في موسم 2024-2025.

وكتب نادي فنربخشة في موقعه الرسمي: "بعض القصص تستغرق وقتًا، لكنها لا تنتهي أبدا. مرحبًا بك في فنربخشة، نغولو كانتي".

وكان النادي قد أعلن -أمس الثلاثاء- في بيان عن فشل الصفقة بسبب خطأ في ادخال بيانات اللاعب الفرنسي في برنامج إدارة الانتقالات التابع للفيفا (TMS) مع اقتراب إغلاق فترة الانتقالات في السعودية.

وبعد ساعات، حصل فنربخشة والاتحاد على موافقة الفيفا بعد حل مشاكل في الوثائق والبيان الرسمي لينضم الفرنسي إلى الفريق التركي يعقد يمتد حتى عام 2028 بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

يهدف اللاعب الفرنسي الدولي (65 مباراة دولية) الذي ينضم إلى نادٍ ينافس في الدوري الأوروبي (مباراة فاصلة ضد نوتنغهام فورست)، إلى الحفاظ على لياقته البدنية للمشاركة في كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (11 يونيو/حزيران – 19 يوليو/تموز).

وكان كانتي البالغ 34 عاما لاعبا أساسيا في فوز فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا، حيث شكّل ثنائياً مميزاً في خط الوسط مع بول بوغبا.

إعلان

ومع الاتحاد حافظ اللاعب على تنافسيته، متوجاً بلقب الدوري تحت قيادة المدرب لوران بلان عام 2025.