3 مرشحين لخلافة غوارديولا في حال رحيله عن مانشستر سيتي
تتصاعد في الأوساط الرياضية الإنجليزية موجة من الشائعات حول الرحيل المحتمل لمدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بنهاية الموسم الجاري، وسط تداول لأسماء ثلاثة مرشحين لخلافته في قلعة "الاتحاد".
وعلى الرغم من أن عقد المدرب الكتالوني (55 عاما) يمتد رسميا حتى صيف 2027، إلا أن التكهنات بشأن مغادرته المبكرة تزايدت مؤخراً.
ويرى مراقبون أن غوارديولا، الذي قاد السيتي إلى حقبة ذهبية ونجاحات غير مسبوقة منذ انضمامه في 2016، يظهر عليه "الإنهاك" هذا الموسم، في وقت بدأ فيه أداء الفريق يفقد بريقه المعتاد، مما يمهد الطريق لنهاية حقبة استمرت قرابة عقد من الزمان.
وبدأت التكهنات تفرض نفسها بقوة حول هوية البديل المرتقب في "ملعب الاتحاد"، مع تصاعد المؤشرات التي توحي بإمكانية رحيل بيب غوارديولا في يونيو المقبل.
رغم نفي إدارة مانشستر سيتي لما وصفته بـ"مجرد تكهنات" حول رحيل غوارديولا، إلا أن التقارير الصحفية، وفي مقدمتها صحيفة "التلغراف"، تؤكد أن النادي بدأ بالفعل رسم "خطط بديلة" تحسبا لقرار المدرب الكتالوني بإنهاء مسيرته في يونيو/حزيران المقبل.
وتبرز حاليا ثلاثة أسماء كخيارات جدية لخلافة بيب:
- الإيطالي إنزو ماريسكا: مدرب تشلسي السابق، الذي يُعد الخيار الأكثر دراية بهوية وأسلوب عمل منظومة مانشستر سيتي.
- الإسباني تشابي ألونسو: قد يمثل التحدي الأكبر، رغم رغبته المعلنة في الحصول على استراحة قصيرة عقب رحيله عن ريال مدريد.
- الإسباني سيسك فابريغاس: "الحصان الأسود" في القائمة، والذي يطرح اسمه بقوة بعد الطفرة التدريبية التي حققها مع نادي كومو الإيطالي.