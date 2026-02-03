من فيغا إلى ميتروفيتش.. 10 نجوم رحلوا عن الدوري السعودي في آخر عامين

أصبح البرازيلي ويسلي لاعب النصر السابق أحدث الأسماء الأجنبية التي رحلت عن الدوري السعودي، منذ بدء مرحلة استقطاب نجوم كرة القدم حول العالم في شتاء عام 2023.

وانتقل ويسلي من النصر إلى ريال سوسيداد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند شراء نهائي تبلغ قيمته 12 مليون يورو (نحو 13 مليون دولار) وفق ما أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

ولا يُعد ويسلي المحترف الوحيد الذي يرحل عن الدوري السعودي سواء بصفقة بيع نهائي أو على سبيل الإعارة، إذ سبقه إلى ذلك العديد من النجوم.

ونقش عدد من اللاعبين أسماءهم من أحرف من ذهب في سجلات الدوري السعودي بفضل أرقامهم الشخصية وألقابهم التي حققوها مع الفرق أبرزهم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مع الهلال، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو مع الأهلي، فيما فشل آخرون في ترك بصمة واضحة.

وتاليا نرصد أبرز 10 نجوم رحلوا عن الدوري السعودي في العامين الأخيرين:

الصربي ألكسندر ميتروفيتش

رحل عن الهلال في سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلى الريان القطري في صفقة انتقال حر، بعد موسمين دافع فيهما عن قميص "الزعيم".

وخلال هذه الفترة ظهر ميتروفيتش (31 عاما) مع الهلال في 79 مباراة بجميع البطولات، ساهم فيها بـ83 هدفا (سجل 68 وصنع 15)، وتُوج بـ3 ألقاب محلية هي الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.

الكولومبي جون دوران

بعد ستة أشهر فقط من وصوله إلى النصر وفشله في ترك بصمة واضحة مع الفريق، رحل دوران إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

وظهر دوران (22 عاما) مع النصر في النصف الثاني من موسم 2024-2025، في 18 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 12 هدفاً.

الإسباني غابري فيغا

قضى اللاعب الشاب موسمين مع الأهلي عاش في الثاني (2024-2025) نجاحاً مذهلاً بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو الأول للفريق السعودي في تاريخه بهذه البطولة القارية.

ورحل فيغا (23 عاماً) إلى بورتو البرتغالي في صيف عام 2025 في صفقة بلغت 15 مليون يورو (نحو 16.3 مليون دولار)، بعد أن خاض مع الأهلي 66 مباراة بجميع البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 10 أخرى.

البرازيلي روبيرتو فيرمينو

سار مهاجم ليفربول الأسبق على خطى فيغا، ورحل بدوره عن الأهلي في نفس فترة الانتقالات المذكورة (صيف 2025) متجهاً إلى السد القطري في صفقة بلغت 7 ملايين يورو (نحو 7.6 ملايين دولار).

وخلال موسميه مع "قلعة الكؤوس" ارتدى فيرمينو قميص الفريق في 65 مباراة بجميع البطولات، سجل فيها 21 هدفا وقدّم 17 تمريرة حاسمة وتُوج معه بدوري أبطال آسيا للنخبة.

البرازيلي ألكسندر دا كوستا

قضى لاعب خط الوسط المدافع موسماً واحداً (2024-2025) مع الأهلي، عاد بعده إلى بلاده لينضم إلى أتلتيكو مينيرو في صفقة بلغت 6.5 مليون يورو (نحو 7.1 ملايين دولار).

وظهر دا كوستا (22 عاما) مع الأهلي في 17 مباراة في بطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة صنع خلالها هدفاً واحداً، وتُوج مع الفريق باللقب القاري.

الكرواتي إيفان راكيتيتش

لم تطل رحلة النجم المخضرم مع الشباب أكثر من 6 أشهر فقط، إذ وصل إلى الفريق في صفقة مجانية بشهر يناير/كانون الثاني 2024 وعاد في الصيف التالي إلى بلاده من بوابة فريق هايدوك سبليت بنفس الطريقة.

وخلال الأشهر الستة المذكورة شارك نجم برشلونة وإشبيلية الأسبق البالغ من العمر 37 عاماً، مع الشباب في 8 مباريات فقط ساهم فيها بهدفين اثنين (سجل واحدا وصنع مثله).

الإسباني كريستيان تيو

عاش خريج أكاديمية لا ماسيا الشهيرة التابعة لنادي برشلونة، تجربتين في الدوري السعودي، إذ لعب موسمين مع الفتح وثالثاً مع العروبة قبل الرحيل نهائياً عن الدوري السعودي صيف عام 2025.

وظهر تيو (34 عاما) الذي يُعد أول لاعب إسباني يسجّل 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري السعودي، مع الفتح في 47 مباراة وساهم في 23 هدفاً (سجل 17 وصنع 6)، بينما لعب للعروبة 27 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع 3.

الفرنسي ألان سانت ماكسيمين

انضم للأهلي في صيف 2023 قادماً من نيوكاسل يونايتد بصفقة بلغت 27.2 مليون يورو (نحو 29.5 مليون دولار)، وفي العام التالي أُعير إلى فنربخشة لمدة موسم واحد، وعند عودته إلى السعودية انتقل إلى فريق سي أف أميركا المكسيكي مقابل 10.3 مليون يورو (نحو 11.2 مليون دولار).

وفي موسمه الوحيد لعب ماكسيمين (28 عاماً) مع الأهلي 31 مباراة بجميع البطولات، سجل 4 أهداف فقط وصنع 10 أخرى.

البرازيلي أليكس تيليس

وصل إلى النصر السعودي في صيف 2023 قادماً من مانشستر يونايتد في صفقة بلغت 4.6 مليون يورو (نحو 5 ملايين دولار)، وبعد عام واحد فقط عاد إلى بلاده من بوابة بوتافوغو.

وفي الموسم الوحيد بقميص العالمي خاض تيليس (33 عاما) 38 مباراة بجميع البطولات سجل 3 أهداف وصنع 5 أخرى.

الكولومبي دافيد أوسبينا

استثمر النصر انتهاء عقد حارس المرمى الخبير مع نابولي وضمه إلى صفوفه في صيف عام 2022، وبعد عامين عاد إلى بلاده من بوابة فريقه الأم أتلتيكو ناسيونال.

ولعب أوسبينا (37 عاما) مع "العالمي" 29 مباراة بجميع البطولات اهتزت فيها شباكه 21 مرة وخرج بشباك نظيفة من 14 مباراة.