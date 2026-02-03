هالاند يتقاضى 6 أضعاف عقد مبابي مع نايكي

يُعدّ إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي من أبرز الأسماء في عالم كرة القدم المتعاقدة مع شركة نايكي للمعدات الرياضية، ولكن من حيث العقد، يتفوق نجم مانشستر سيتي بفارق كبير عن هداف ريال مدريد.

فمنذ تجديد عقده في ربيع عام 2023، استفاد هالاند من أحد أكبر عقود رعاية الملابس الرياضية في تاريخ كرة القدم.

هالاند يتقاضى 6 أضعاف مرتب مبابي

وتبلغ قيمة عقد هالاند مع نايكي حوالي 23 مليون يورو سنويًا، موزعة على عشر سنوات على الأقل.

ويتقاضى هالاند ستة أضعاف راتب مبابي، لكن الأخير يجري مفاوضات لتجديد عقده.

وقد يتغير هذا الوضع خلال المفاوضات القادمة بين بطل كأس العالم الفرنسي وعملاق الملابس الرياضية الأمريكي.

ووفقا لصحيفة ""لانفورميه" (L’Informé) يحصل قائد المنتخب الفرنسي حاليًا على 3.69 مليون يورو سنويًا من شركة نايكي.

وبحسب قناة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) يناقش الطرفان تمديد العقد الذي ينتهي بنهاية موسم 2025-2026.

ويقول مهاجم ريال مدريد إنه راضٍ عن حذائه الرياضي و"مرتاح" للمعدات المُقدمة له.

وستركز المفاوضات بشكل أكبر على المقابل المادي ومدة العقد أكثر من جودة المنتجات.