خطة طموحة لإعادة ميسي إلى نيولز أولد بويز في 2027

يعمل نادي نيولز أولد بويز على تطوير مشروع طموح لضمان عودة ليونيل ميسي إلى صفوفه في النصف الأول من عام 2027، بحسب ما ذكره خوان مانويل ميدينا، نائب رئيس النادي، لقناة ""تي أن" (TN) الأرجنتينية.

ورغم عدم وجود أي اتفاق نهائي حتى الآن، كشف ميدينا أن الهدف محدد وصرح: "نعمل على ضمان انضمام ليو إلى نيولز في النصف الأول من عام 2027، ولكن لا يوجد شيء آخر في الوقت الحالي".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 كيف يخطط المنتخب السعودي لمونديال 2026؟

كيف يخطط المنتخب السعودي لمونديال 2026؟ list 2 of 2 المغرب يستأنف عقوبات "الكاف" بعد أحداث نهائي كأس أفريقيا end of list

وأوضح: "يتجاوز هذا المشروع البُعد الرياضي، إذ يشمل جهات متعددة. إنه مشروع يتجاوز نادي نيولز أولد بويز. إنه مشروع لمدينة روساريو، والمقاطعة، وكرة القدم الأرجنتينية".

توفير الظروف المناسبة

ويعتقد ميدينا أن نجاح المبادرة يعتمد على قدرة النادي على توفير الظروف اللازمة وصرح: "كل شيء يتوقف على ما يمكننا تقديمه من حيث البنية التحتية وبرنامج رياضي تنافسي".

اكتسب المشروع، الذي يضم أعلى مستويات سلطات المدينة، زخما مع انتخاب العمدة الحالي، إغناسيو بويرو، في ديسمبر/كانون الأول 2025.

ووفقًا لميدينا، بدأت الاتصالات الأولى مع الدائرة المقربة من ميسي في عام 2024، وقال "نوقشت الفكرة وعُرضت، ولكن لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن"، معترفًا بأن الأمر برمته، في الوقت الراهن، مجرد أمنية.

يستثمر نادي طفولة ميسي في تحديث مرافقه، بما في ذلك ملعب مارسيلو بيلسا ومركز خورخي بي غريفا التدريبي.

ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى نهاية عام 2028، بعد تجديده مع الفريق الأمريكي في عام 2025.

وإذا تحققت خطة نيولز ووافق المهاجم على إنهاء مسيرته الكروية في بلاده، فسيلتحق بالدوري الأرجنتيني وهو في الحادية والأربعين من عمره.

انضم ميسي إلى صفوف شباب نيولز في السادسة من عمره فقط، وقضى 7 سنوات تكوينية هناك قبل أن ينتقل إلى إسبانيا للانضمام إلى أكاديمية "لا ماسيا" (La Masia) الشهيرة في برشلونة في سن الـ13.

إعلان

وحافظ "البولغا" دائما على ارتباط وثيق وحب لنادي مسقط رأسه روزاريو، وغالبا ما تحدث عن رغبته في اللعب له قبل نهاية مسيرته.