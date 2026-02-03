بالفيديو.. ميندي حارس الأهلي يتلاعب بنونيز مهاجم الهلال بمهارة

راوغ الحارس السنغالي إدوارد ميندي، لاعب فريق الأهلي، المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، لاعب الهلال، بمهارة لافتة خلال المواجهة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأظهر ميندي هدوءا وثقة كبيرة، بعدما تلاعب بنونيز ومر من أمامه بمهارة مميزة، في كرة حاول خلالها مهاجم الهلال قطعها من قدم حارس الأهلي.

وانتهت مواجهة الهلال والأهلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب المملكة أرينا، ضمن قمة منافسات دوري روشن السعودي.

وأشاد العديد من مشجعي الأهلي بثقة الحارس ميندي وتألقه في الحفاظ على نظافة شباكه خلال المباراة، فيما اعتبر آخرون أن ما قام به مخاطرة كان يمكن أن تتسبب في تسجيل هدف في مرماه.

وتعادل الهلال للمرة الثالثة تواليا، ليظل في صدارة الدوري السعودي وله 47 نقطة، لكنه يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن النصر صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الأهلي ثالث الترتيب.

ولم يشكل الأهلي الخطورة على مرمى الحارس ياسين بونو من اللعب المفتوح، وكاد يسجل بضربة رأس من روجر إيبانيز بعد ركلة ركنية في الدقيقة 76.

وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد علي مجرشي في الوقت بدل الضائع للمباراة.