مصرع حكم وإصابة مساعديه بانقلاب مركبتهم في الأرجنتين

لقي حكم أرجنتيني مصرعه في حادث سير مأساوي بعد ساعات قليلة من مشاركته في إدارة مباراة بإحدى بطولات الهواة في البلاد.

وذكرت شبكة "تي واي سي سبورت" الأرجنتينية أن إيمانويل ليغيثامون الذي أدى دور الحكم الرابع في المباراة التي جمعت بين بوكسينغ كلوب ولا أميستاد وانتهت بالتعادل 2-2، تُوفي بعدما انقلبت المركبة التي كان يستقلها في طريق عودته إلى بيته.

وكان ليغيثامون برفقة باقي أفراد الطاقم التحكيمي البالغ عددهم 3 وهم كريستيان روبيانو ودييغو بيريرا وياسو مونيوس.

واستقل الحكام شاحنة صغيرة في طريق عودتهم من مقاطعة سانتا كروز إلى إقليم لا بامبا، عندما انقلبت بهم المركبة على الطريق الوطني رقم 3، ولا تزال أسباب الحادثة مجهولة وفق الشبكة ذاتها.

وأُصيب بقية الطاقم التحكيمي بإصابات متباينة تتفاوت بين جروح جسدية وُصفت بعضها بالخطيرة، شملت كسورا في الساق وإصابات في الرأس.

وأوضحت الشبكة نقلا عن شهود عيان بأن المكان الذي انقلبت فيه الشاحنة يُعتبر من المناطق التي "يصعب فيها القيادة" خاصة لمن لا يعرف طبيعة المكان جيدا، بسبب وعورة التضاريس وعدم انتظام الطريق فضلا عن الرياح القوية التي تهب عادة في تلك المنطقة.

وقال أحد المارة بعد وقوع الحادثة: "عندما مررنا بالمكان بين الساعة 11:30 و12 ظهرا كانت الشاحنة قد انقلبت بالفعل، وعندما وصلنا قدّمنا المساعدة قدر استطاعتنا، وتمكنا من تغطيته" في إشارة مؤلمة منه إلى الحكم المتوفى.

وأوضحت "تي واي سي سبورت" أن أحد الحكام خضع لعملية جراحية، ولا يزال وضعه الصحي غير مستقر.

من جهتها قدمت لجنة الحكام الأرجنتينيين تعازيها لعائلة وزملاء الحكم، وقالت عبر حساباتها على منصة إكس: "تأسف الرابطة ببالغ الحزن وقوع الحادث المأساوي الذي فقدنا فيه زميلنا إيمانويل ليغيثامون. نواسي عائلته وأحباءه وزملاءه ونتضامن معهم في هذا الظرف العصيب".

كما أعلنت رابطة الدوري الأرجنتيني الوقوف دقيقة صمت وحداد لوفاة ليغيثامون، وذلك قبل انطلاق جميع المباريات الرسمية في البلاد، المقررة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.