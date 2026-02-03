مرسيليا يعلن ضم الدولي الجزائري حيماد عبدلي قادما من أنجيه

أعلن نادي مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الجزائري حيماد عبدلي قادما من أنجيه.

ولم يكشف النادي عن مدة العقد لكن وسائل إعلام فرنسية قالت إنه ممتد حتى يونيو/حزيران 2030.

مرسيليا يرحب بعبدلي: "وان تو ثري.. حيماد عبدلي في مرسيليا"

وفي وقت سابق الاثنين، نشر النادي مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، لتقديم لاعبه الجديد وهو يرتدي العلم الجزائري قائلا "مرحبا بك حيماد في مرسيليا"، وأضاف "وان تو ثري.. حيماد عبدلي في مرسيليا".

ولد عبدلي (26 عاما) في مدينة مونتيفيلييه بمنطقة نورماندي وأثبت نفسه ضمن العناصر الأساسية في أنجيه كما حجز مكانه على الساحة الدولية مع المنتخب الجزائري.

وتدرج عبدلي في الفئات السنية في نادي لوهافر، أحد أشهر الأندية الفرنسية في اكتشاف المواهب، ومنه خرج لاعبون بارزون مثل بول بوغبا.

ومع صعوده عبر فرق الشباب ثم الرديف، شق طريقه تدريجيا نحو الفريق الأول، وشارك لأول مرة في 31 أكتوبر/تشرين أول 2018 في مباراة بكأس الرابطة أمام تروا.

وبعد أيام قليلة، خاض أولى مبارياته في دوري الدرجة الثانية، ليبدأ رحلة تطور ثابتة في عالم الاحتراف.

من أنجيه إلى مرسيليا: كيف أصبح عبدلي لاعب وسط متكامل؟

وخلال فترته مع لوهافر، أثبت قدراته كلاعب وسط متعدد المهام يجمع بين صناعة اللعب والحضور الهجومي.

وفي يونيو/حزيران 2022، وقع عبدلي مع نادي أنجيه الذي كان يسعى للعودة إلى دوري الدرجة الأولى.

وسرعان ما أصبح عنصرا محوريا بفضل رؤيته وقدرته على التمركز وتنشيط وسط الملعب.

ومع احتفاظه بثبات المستوى احتفل بخوض مباراته رقم 100 بقميص أنجيه، وهي محطة احتفت بها إدارة النادي وجماهيره.

ولم يمر هذا التطور دون تقدير، إذ اختير ضمن التشكيلة المثالية لدوري الدرجة الثانية لعام 2024.

وطور عبدلي أسلوب لعبه ليصبح قادرا على التحكم في إيقاع المباريات وصناعة الفرص وتسجيل الأهداف المهمة، مما جعله أحد أكثر لاعبي خط الوسط تكاملا في الكرة الفرنسية.

حيماد عبدلي.. من الملاعب الفرنسية إلى فخر تمثيل الجزائر دولياً

ورغم ولادته في فرنسا، فإن أصوله الجزائرية من جهة والده جعلته يختار تمثيل المنتخب الجزائري.

وجاءت أولى مشاركاته الدولية في يونيو/حزيران 2023 خلال مباراة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية انتهت بالفوز 2-1 على أوغندا.

ومؤخرا، وبعد فترة غياب، تلقى دعوة للمشاركة مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، في خطوة تعكس فخره بارتداء القميص الوطني ورغبته في "بذل كل ما لديه لإسعاد الشعب الجزائري".