ألباسيتي يرحب بجماهير برشلونة على طريقة لابورتا "المستفزة"

رحب نادي ألباسيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا، بجماهير برشلونة بطريقة لافتة قبل مباراة الفريقين في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحل برشلونة حامل اللقب، الليلة ضيفا ثقيلا على ألباسيتي بملعب كارلوس بلمونت في أولى مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس، المقرر أن تبدأ عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ألباسيتي يرحب بجماهير برشلونة على طريقة لابورتا

ونشر ألباسيتي صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أشار فيها إلى الحملة الإعلانية التي أطلقها رئيس برشلونة خوان لابورتا في العاصمة مدريد خلال الانتخابات الماضية، ووصفت بأنها مستفزة للغريم الريال.

وعلقت حملة لابورتا الانتخابية حينها لافتة إعلانية ضخمة في مدريد تحمل شعار "أتطلع لرؤيتكم مجددا"، وجاءت بارتفاع 50 مترا وعرض 20 مترا بمساحة ألف متر مربع.

ووُضعت تلك الصورة على جانب أحد المباني السكنية القريبة من ملعب سانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد. واليوم رحب ألباسيتي بجماهير برشلونة مستخدما عبارة لابورتا ذاتها لكن ضمن صورة معاد تصميمها "نتطلع إلى رؤيتكم مجددا".

وأرفق حساب ألباسيتي التصميم بتعلق باللغة الكتالونية "لدينا رسالة لكم يا جماهير برشلونة".

مباراة برشلونة وألباسيتي

ويخوض ألباسيتي بقيادة المدرب ألبرتو غونزاليس مواجهة برشلونة بكأس الملك دون عقد أو ضغوط، كونه الفريق الأقل ترشيحا للفوز وفق ما ترى صحيفة ماركا الإسبانية.

ووصل ألباسيتي إلى هذه المرحلة بعدما فجر مفاجأة مدوية بالدور السابق، بإقصائه ريال مدريد وصيف بطل النسخة الماضية بالفوز عليه بنتيجة 3-2.

أما برشلونة فمطالب بتحقيق الفوز وتجنب أي مفاجآت من شأنها أن تطرده من البطولة وتجرده من اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

وتعد مباراة الليلة بين برشلونة وألباسيتي هي الـ15 تاريخيا بين الفريقين، إذ سبق لهما وأن تواجها 14 مرة جميعها في الدوري الإسباني.

ويملك برشلونة أفضلية واضحة بفوزه في 9 مباريات بينما احتكم الفريقان للتعادل في 4 لقاءات، فيما حقق ألباسيتي فوزا وحيدا وفق ماركا.

وحقق ألباسيتي فوزه الوحيد على برشلونة في الجولة 37 من موسم 1994-1995، بالمباراة التي جرت على ملعب كامب نو يوم 10 يونيو/حزيران 1995 بهدف وحيد سجله الكرواتي نيناد بيليكا.