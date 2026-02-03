بالفيديو.. لانس يستعين بمسلسل كرتوني شهير لتقديم لاعبه الجديد

استعان نادي لانس الفرنسي بمسلسل كرتوني شهير، لتقديم لاعبه الجديد ألان سانت-ماكسيمان بطريقة طريفة تجمع بين الترفيه والجدية.

وشارك الفريق الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي، مقطع فيديو عبر حساباته على المنصات مساء أمس الاثنين، حصد أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، لتقديم سانت-ماكسيمان بتمثيل رحلة عودته من المكسيك إلى فرنسا في مقطع قصير فيه نوع من المرح ينتهي بظهور اللاعب وهو يقول "بيب بيب".

وأعلن لانس عبر حسابه الرسمي على المنصات، انضمام سانت-ماكسيمان حتى نهاية الموسم قادما من نادي كلوب أمريكا المكسيكي بعد خوضه نصف موسم فقط معه.

موقف عنصري لأبناء ماكسيمان

وكان سانت-ماكسيمان قد أنهى تجربته مع فريق كلوب أمريكا المكسيكي، بعد أيام من تعرض أبنائه لحادثة تمييز عنصري.

وذكرت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية أن سانت-ماكسيمان (28 عاما) لم ير إمكانية الاستمرار مع كلوب أمريكا الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من الأهلي السعودي، بسبب هذه الحادثة التي وقعت في إحدى المدارس.

ونشر النادي بيانا رسميا قصيرا عبر حسابه على منصة إكس ودع فيه اللاعب وشكره على الفترة التي تواجد فيها مع الفريق دون توضيح سبب الرحيل.

وكتب كلوب أمريكا "شكرا جزيلا لك على حملك ألواننا يا سانت-ماكسيمان، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مشاريعك المستقبلية!"

وجاء هذا المنشور بعد ساعات من رسالة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" كشف فيها عن تعرض أبنائه للعنصرية.

وقال المهاجم الفرنسي في منشور طويل "المشكلة ليست في لون البشرة بل في الأفكار. الاعتداء عليّ شخصيا ليس مشكلة فقد كبرت وتعلمت كيف أواجه ذلك سواء كانت مستترة أو مباشرة، لكن هناك أمرا واحدا لن أقبله أبدا وهو التعرض لأطفالي".

وأضاف "حماية أطفالي هي أولويتي وسأقاتل بكل ما أملك من قوة كي يحظوا بالاحترام والحب مهما كانت أصولهم أو لون بشرتهم. الكراهية والتمييز لا مكان لهما في مجتمعنا".

وتابع "أريد للناس أن يدركوا أن كل إنسان فريد وثمين، وأن علينا أن نتعامل مع بعضنا البعض باحترام وكرامة. أريد لأطفالي أن يكبروا في عالم يستطيعون فيه أن يكونوا على حقيقتهم دون أن يُجبَروا على تحمّل هذه السلوكيات العبثية الخالية من المعنى، التي لا تهدف إلا إلى التدمير وبث الفرقة".

وشارك سانت-ماكسيمان مع كلوب أمريكا في 15 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدّم لزملائه تمريرتين حاسمتين وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.